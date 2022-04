Krkonoše před první světovou válkou byl chudý kraj, kde se střetával český živel s německým. Hory se zpočátku století začaly dynamicky proměňovat, zejména díky jedné novince v českých zemích – lyžím. Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař, který vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů, ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se dobře znali, setkali se i na startu osudného závodu v roce 1913. Po prvním kole se počasí prudce zhoršilo, vypukla sněhová vánice. Všichni závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati sám. Polomrtvého jej nalezl právě Emerich Rath a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit, bohužel marně. Později je v horách nalezen i zmrzlý Václav Vrbata, Hančův přítel, který ho chtěl na trati podpořit a v prudké vánici mu půjčil svůj kabát… Po mnichovských událostech, druhé světové válce a následném komunistickém puči se příběh Němce, který riskoval život, aby pomohl českému kamarádovi, nehodil, a Emerich Rath byl ze všeobecně známého příběhu takřka vymazán. Hanč zemřel a stal se legendou. Rath přežil a zemřel v zapomnění jako bezdomovec.

Farmářské trhy na Pankráci

KDY: Každou středu od března do konce roku 8-18

KDE: Před obchodním centrem Arkády Pankrác, Praha 4

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Cílem farmářských trhů je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a pouze lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty.

Fidlovačka: Srnky

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/5, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč

Groteskní komedie plná outsiderů s ještě kurióznějšími osudy, než máte vy! Dirigent, který touží vystupovat na Pražském jaru, ve skutečnosti ale řídí jen operetní orchestr v Ostravě. S jeho životem ještě víc zamává osudová nehoda s tragikomickými následky, která svede jeho kroky s dalšími nešťastníky. Mykologem, který ze strachu z vlastní výšky chodí neustále ohnutý, takže v sobě objevil talent k hledání hub. Vynálezcem, který má na kontě řadu odmítnutých vynálezů, či úředníkem, který obsedantně podléhá svým erotickým fantaziím. A samozřejmě nechybí ani jejich ženy, milenky a „zaučovatelky“. Cesty všech se jedné noci nečekaně spojí a jejich příběhy najdou rozuzlení díky srnkám, které se objeví bůh ví odkud…

Motýli: Zaostřeno na detail

KDY: Do 22. května, denně úterý až neděle 9-19 (pondělí pouze 18. dubna)

KDE: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Botanická zahrada opět připravila oblíbenou výstavu tropických motýlů, tentokrát s názvem Motýli, zaostřeno na detail. Výstava poodhalí tajemství stavby motýlích křídel, ukáže, jak vypadají například oči, nohy nebo tykadla u housenek i dospělých jedinců. Patronkami této jedinečné přehlídky se staly herečka Klára Melíšková, zpěvačka Aneta Langerová, snowboardistka Eva Samková a modelka Pavlína Němcová. Do Prahy postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. K vidění bude jeden z největších motýlů na světě – martináč Attacus atlas. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i unikátní anatomický model tohoto nočního motýla v nadživotní velikosti. Zájemci také budou mít příležitost prostřednictvím kanálu YouTube botanické zahrady on-line sledovat proces líhnutí motýlů z kukly. Foyer skleníku Fata Morgana letos ozdobí výtvarné aranže a díla, které v rámci svých workshopů připravila Galerie hl. m. Prahy. Výstava Motýli, zaostřeno na detail se koná od 8. dubna do 22. května.

Zapomenutý generál Sergej Vojcechovský

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Cyklus Knihovny Václava Havla a Muzea paměti XX. století. Ruština v našich ulicích v současnosti vzbuzuje často velké emoce. Naše země se přitom mezi oběma posledními válkami stala domovem mnoha Rusů, které vyštvala z domova bolševická revoluce. Jedním z nich byl i Sergej Vojcechovský. Původem ruský šlechtic, neohrožený a statečný voják, příslušník čs. legií v Rusku, který se ztotožnil s myšlenkami čs. státu. Po příjezdu do Československé republiky pokračoval ve vojenské kariéře. V září 1938 byl jedním z velitelů československé armády odhodlaný postavit se Hitlerovi. Během 2. světové války se zapojil do protinacistického odboje. Krátce po konci války byl ale zatčen sovětskou mocí a odvezen do SSSR, kde byl odsouzen. Je jeho příběh typickým pro osobnosti jako byl on? A co vypovídá o době, ve které žil a působil? O příběhu neprávem zapomenutého generála budou hovořit Gabriela Havlůjová, Petr Hlaváček a Bernard Panuš. Moderuje Jan Kalous.

Stonerdoomový večer v Underdogs: BelzebonG, OpiumWarlock, MoistWanted

KDY: Od 18

KDE: Underdogs, Nádražní 3, Praha 5



4/20 Celebration pro fanoušky pomalé "zahulené" muziky proběhne na Smíchově v Underdogs' pod budovou Eternia. Bude to koncentrovaný dope-infused hédonismus plnej kvalitního stoner/sludge/doomu… a to včetně lightshow v režiii Weird Visuals. Vystoupí polská instrumentální stoner/doomová kultovka BelzebonG, mezinárodní sludge/doomový projekt Opium Warlock a pražská stoner/doomová instrumentálka Moist Wanted.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.