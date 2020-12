Adventní FOK bude letos online

KDY: Každou středu (2., 9., 16. a 23. prosince) od 18.15

KDE: YouTube kanál FOK

ZA KOLIK: Zdarma

Ti, kdo se už od jara naladili na živá hudební setkání FOK ON s dramaturgem Martinem Rudovským, nebudou ochuzeni o jejich pokračování. Opět se každou středu budou setkávat se zajímavými osobnostmi ze světa klasiky i hudebního zákulisí, a to vše ve vánočním duchu.

Program:

Středa 2. prosince

Varhany, varhaníci a varhanáři

Hosté: Jaroslav Tůma, Marek Vorlíček

Středa 9. prosince

Baroko v hlavní roli

Hosté: Martin Richard Macek, Richard Biegel, Jan Wolf

Středa 16. prosince

Kouzelná Rybovka

Hosté: Matěj Forman, Zdeněk Klauda

Středa 23. prosince

Rodinné muzicírování

Hosté: Lenka Pospíšilová, Anna-Marie Lahodová, Amálka K. Třebická

Autokino Strahov dnes: Havel

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Dnes: snímek Havel.

Film se zaměřuje na Havlův bouřlivý osobní životv dobách disidentských, kdy ještě nebyl zdaleka tak slavnou osobností. Už tenkrát ale kladl na první místo pravdu a bojoval za správnou věc. Zažil pronásledování, věznění a také milostné vztahy, čelil vlastním pochybám, ale stejně tak zažíval i humorné situace. V centru všeho je jeho pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film čerpá z let 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestua proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film nabízí především vzrušující a málo známý příběh.

Albánie: Země plná příběhů

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek Kolem světa, které pořádá a uvádí Karel Wolf, dnes přednášía promítá Viktorie Hlaváčková. Ta se letos vydala na dvou a půl měsíční cestu po západním Balkánu. Po celou dobu se nedělo nic zvláštního, dokud nepřekročila albánskou hranici. Jako by v ten moment vešla do říše divů, začal se odehrávat jeden příběh za druhým. Během pěti týdnů objela celou zemi dokola částečně stopem, částečně přešla pěšky. Na pozadí fantastické horské krajiny se potýkala s nepřízní počasí, s pasteveckými psy i místní pohostinností, která leckdy přesáhla míru snesitelnosti…

Zemlinského kvarteto & Karel Dohnal

KDY: Od 19.30

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Zemlinského kvarteto ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze uvádí pátý koncert v rámci koncertní série 4plus v roce 2020. Koncert se uskuteční formou online streamu.

Program:

Josef Suk: Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“ op. 35a

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet f moll op. 95 Serioso

Osvaldo Golijov:Klarinetový kvintet

Účinkují:

Zemlinského kvarteto: František Souček – 1. housle, Petr Střížek – 2. housle, Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – violoncello. Host: Karel Dohnal – klarinet.