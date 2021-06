Kolem světa: Soptící sopky a vodopády Islandu

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentní vstupenka na celý červen 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek… Stojíte na kraji aktivního lávového pole a necelých 300 metrů od vás je hrdlo vulkánu, který vyhazuje žhavou lávu desítky metrů do vzduchu. Je to dechberoucí zážitek a unikátní fotografická příležitost. Honza Březina, zkušený cestovatel a profesionální fotograf, se s vámi podělí o zážitky ze své aktuální cesty na islandské vulkány a představí stovku svých jedinečných snímků.

Webinář: Nejhorší filmy všech dob

KDY: 19-21

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 150-210 Kč



Představte si filmy horší než zlé. Filmy tak strašné, že od nich nedokážete odtrhnout zrak. Filmy tak katastrofální, že se po jejich shlédnutí cítíte špinaví. Ani ne fyzicky, spíš tak nějak duševně. Filmy, které diváka vezmou na horskou dráhu emocí, od zděšení, znechucení a trapnosti, přes zábavu, až po stud, že je vůbec viděl. Filmy, které jsou tak neskutečně zlé, že jsou vlastně dobré. Co však zabezpečí filmu status nejhoršího filmu všech dob? Jsou to diváci nebo filmoví kritici? Jsou zlé filmy samostatným žánrem, nebo vznikly upřímnou snahou vytvořit hodnotné dílo? A který nešťastník stojí za jejich vznikem? Vstupte do kultu strašných filmů a zjistěte, jak vypadá opravdový bizár! Se svou online přednáškou se na nás těší tvůrce videí Lukáš Jakeš a.k.a. Medojed, který nám přiblíží chuťovky jako turecké Hvězdné války, The Room, Birdemic, Troll 2 nebo filmy studia Asylum, při nichž zjistíme, že od útoku žraloka nás vlastně dělí jen krátký výlet do supermarketu.

Moje kino live: Kursk

KDY: Od 21.00

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí

Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. 155 metrů dlouhá jaderná ponorka K-141 Kursk je „nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva ruského válečného námořnictva. Během námořního cvičení v srpnu 2000 se na palubě nachází 118 členů posádky. 12. srpna otřesou trupem Kursku mohutné exploze, které plavidlo pošlou do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře. Začíná zoufalý boj s časem. Pro námořníky. Pro jejich rodiny. Záchranou operaci komplikuje zchátralé vybavení a odmítavý postoj ruské vlády přijmout zahraniční pomoc…

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální výstava mapuje první kroky lidstva ve vesmíru a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let?

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se otevřelo, ale zatím jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav, jsou to tyto: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvě-řinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´ n Roll.