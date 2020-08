Hvězdné léto: Saturnin

KDY: 20-23

KDE: Letní scéna pod věží, Mahlerovy sady 1, Praha 3

ZA KOLIK: Od 499 Kč

Swingová groteska pro celou rodinu na motivy slavného humoristického románu Zdeňka Jirotky. Hudební féerie Ondřeje Havelky a Martina Vačkáře za živého doprovodu nezaměnitelného orchestru Melody Makers se dávno stala legendou. Přijďte se nechat za letního večera ovanout noblesní atmosférou 30. let minulého století.

Strašidelná Čertovka

KDY: 17-20.45

KDE: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 220 Kč



Vyjeďte si s dětmi na netradiční večerní plavbu po Čertovce, během které potkáte hned několik malostranských strašidel a prozkoumáte z lodičky tajemná zákoutí nejkrásnějšího říčního kanálu Prahy. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi. Lodička vyplouvá každých 15 minut, doba trvání jedné plavby je 30 minut. Podrobné info na www.muzeumkarlazemana.cz.

Rostlinná štafeta vol. 21

KDY: 10-18

KDE: Zahrada na niti, Školská 7, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Už 21. kolo rostlinného happeningu, kde si opět vyměníme svoje nechtěné výpěstky za nechtěné výpěstky někoho jiného. Vítána jsou i semínka, sazenice… Máte doma rostliny, řízky, semínka, které nechcete, nevejdou se vám domů, je vám líto rostliny vyhazovat nebo máte prostě moc stejných druhů a chtěli byste nějaké jiné? Nejste zatím moc velký pěstitel, ale rádi byste si domů pořídili květiny s příběhem? Tak to potřebujete přijít na Rostlinnou štafetu!

Venkovní jóga pro seniory

KDY: 14.30-15.30

KDE: Park Nové Roztyly (vedle hotelu Nosál), Praha 11

ZA KOLIK: Zdarma



Cvičitelka Karolína zve všechny seniory na lekce jógy zdarma. Jsou vhodné pro všechny, co mají rádi cvičení v přírodě, chtějí se protáhnout a potkat se s novými lidmi. S sebou vlastní karimatku, vodu a dobrou náladu.

Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Až do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené vstupné 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí nebo zlatníci či zahradníci. Řemesla jsou zachycena v mnoha podobách, ale většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru rekvizit a kostýmů ze slavných českých filmových pohádek.

Opráski sčeskí historje

KDY: Až do 23. srpna, denně kromě pondělí 13-18

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: Od 90 Kč



Bojovníci slavných českých bitev a stateční vojáci opět zaujmou své pozice, ale tentokrát pouze na papíře. Diváci se tak mohou těšit na třeskuté salvy vtipu a svištící ostří Jazovy češtiny, kterou se umí tak mistrně ohánět. Kromě obligátního Zmikunda jsou kreativními spolupracovníky Jaze

i architekti ze studia Robust Architects, kteří připravili hravé instalace, umožňující malými velkým návštěvníkům aktivně vstoupit do některých momentů české historie.