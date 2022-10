Představení na motivy slavné hry Karla Čapka vzniklo ve spolupráci s Českým centrem Mezinárodního PEN klubu u příležitosti stých narozenin robota. A robot je přece stroj. Roboti, loutky. To stroje obstarávají hudbu, to loutky zábavu. Stroje obstarávají vzrušení. Nestávají se z nás loutky? Nejsou emoce na obtíž? Není láska na obtíž? Lidé degenerují, svět je zamořen roboty. Spása je v lásce, ale není láska na obtíž? Kde je duše? Kde je duch? A hle - jsme roboti.

Koncert Kühnova smíšeného sboru s podtitulem Dialogues Chorales

KDY: Od 19.30

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Kühnův smíšený sbor navazuje na jedenáctiletou tradici vlastní koncertní série, v jehož počátku stojí dialog jako prostředek, který vzniká spojením kompoziční práce slova s hudbou. V rámci večera proběhne vyhlášení výsledků skladatelské soutěže vypsané Kühnovým smíšeným sborem a předání cen.

Podzimní deskohrátky

KDY: 16-18

KDE: Ústřední městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 550 Kč

Kostky, karty, figurky, třeste se, Ústřední knihovna otvírá své brány nejmladším hráčům! "Batolatům nabídneme k ochutnání první hry pro nejmenší, s předškoláky potrénujeme paměť, postřeh a spolupráci, mladší školáky naučíme triky, jak porazit v pořádné hře mámu i tátu. Těšíme se na vás každou středu od 16 do 18 hodin v dětském oddělení," zvou pořadatelé akce.

Rehabilitace generála Syrového

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Postava Jana Syrového, bývalého ministra obrany a předsedy československé vlády od 22. září do 30. listopadu 1938, je spojována s obdobím národního ponížení v důsledku Mnichovské dohody. Poválečná éra, kdy byl generál Syrový odsouzen k dvacetiletému trestu těžkého žaláře, ke ztrátě vojenské hodnosti a propadnutí jmění, tvoří kapitolu z hlediska národních osudů ještě problematičtější. Současná česká justice, která se od roku 2021 zabývala jeho kauzou a nakonec letos očistila Syrového jméno, se tím zákonitě vyslovila i k jeho historické roli a povaze doby, kdy tento muž politicky působil i strádal. O tomto průlomovém „soudu“ nad našimi dějinami a peripetiemi spojenými s úsilím o generálovu rehabilitaci bude v Knihovně Václava Havla debatovat historik Jaroslav Rokoský, advokát rodiny Syrových Lubomír Müller a Jan Syrový, jeden z žijících potomků generálova rodu. Moderuje David Svoboda. Akce proběhne v rámci 16. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel.

Egypt: Dar Nilu na Chvalském zámku

KDY: Do 20. listopadu, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč

Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami upravil do podoby originálů. Expozice představí repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nebudou chybět nástěnné malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi historickými obdobími starověkého Egypta – od času sjednocení Horního a Dolního Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiovské období.

Autokino Strahov: Top Gun - Maverick

KDY: Od 20

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy, což se s armádní kariérou taky docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible. Kromě téhle bude muset Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi. Jedním z pilotů, které má připravit do akce, je i Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho kamaráda a navigátora Goose. Znalci prvního Top Gunu vědí, že Goose zahynul, když se neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky, pilotované právě Maverickem. A jeho syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za žádnou cenu nechce, aby Bradleyho potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje, že pravděpodobnost, že některý z pilotů plánovanou leteckou operaci nepřežije, není vůbec malá.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plným těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Botanická: Výstava dýňových aranžmá

KDY: Do konce října, denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 75-150 Kč

"Podzim je nejbarevnějším obdobím roku a příroda hraje škálou barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř. My vám tuto pestrou paletu přiblížíme na oblíbené výstavě dýní. Dýně se pomalu probojovala do povědomí lidí po celém světě a stala se nejen nedílnou součástí jídelníčku, ale plní i funkci podzimní dekorace. Dovolte své představivosti rozehrát příběh u tajemných dýňových aranžmá, které pro nás připraví Česká zahradnická akademie Mělník, a nechte se unést barevnými kombinacemi podzimu. Dýňová aranžmá budou tentokrát inspirována keltskou kulturou a svátkem Samhain, ze kterého vzešel Halloween. Užijte si barevný podzim plný zábavy, akcí a kreativního tvoření pro malé i velké," říkají pořadatelé akce.