Kolem světa: Španělský týden - Mallorca

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentní vstupenka na celý květen 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek… "Pomeranče, větrné mlýny a cyklisti. Ne nutně v tomto pořadí to byly hlavní dojmy, které jsme si z ostrova odvezli. Máte pocit, že celý ostrov poznáte raz dva, ale čím více pronikáte do jeho vnitrozemí, tím více času budete potřebovat. Nakonec se smíříte s tím, že jedna návštěva nestačí. Největší z Baleárských ostrovů patří umělcům, požitkářům i trekařům. Jak se děvče z hor ocitlo v plážovém ráji? Jak komplikované je cestování s miminem? Vylezli jsme na nejvyšší horu? A jak chutná nejstarší zmrzlina na ostrově?" zve na své promítání cestovatelka, průvodkyně a děvče z hor Marie Lollok Klementová.

Autokino Strahov: Slam poetry

KDY: Od 20.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum, v pohodlí a sterilitě vlastních vozidel, se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout – stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat. Žádné kostýmy. Ani rekvizity. Vlastní text. Nebo improvizace. Dojetí! Smích? Dekadence?! A body publika (přirozeně z okýnka…)! Vystoupí: Pan Fenek (mistr ČR 2019), Dan Kunz (několikanásobná finalista MČR), Petra, Herr Tutter, Michal Kubala. Moderuje: Anatol Svahilec (mistr ČR 2014, „maskot žánru a pulzující recitátor“).

Moje kino live: Deštivý den v New Yorku

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí

Komedie Woodyho Allena vypráví příběh vysokoškoláků Gatsbyho (Timothée Chalamet) a Ashleigh (Elle Fanning), jejichž společný prosluněný víkend v New Yorku rozhodně nepůjde podle plánu. Dešťové kapky jim připraví nečekaná setkání a komická dobrodružství… Ashleigh dostane za úkol udělat na Manhattanu pro školní noviny rozhovor se slavným filmovým režisérem Rolandem Pollardem (Liev Schreiber). Její přítel a spolužák Gatsby, který miluje stará zákoutí New Yorku, by rád Ashleigh vzal na oblíbená místa svého rodného města. Gatsbyho plány se bortí, když Pollard jeho dívku pozve podívat se na natáčení filmu. Ashleigh se setkává se scenáristou Tedem Davidoffem (Jude Law) i filmovou hvězdou Fraciscem Vegou (Diego Luna). Je velkým světem naprosto okouzlená. Gatsby tedy neplánovaně tráví den s Chan (Selena Gomez), vtipnou a uštěpačnou sestrou své bývalé přítelkyně. Oba zjišťují, že možná nejdůležitější je najít v životě tu správnou osobu…

Ponec Online: Lekce Contemporary Dance s Mirkou Eliášovou

KDY: 19-20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

I po dobu uzavření divadel můžete tančit s Poncem. "Každou středu od 19 hodin vysíláme živě lekce contemporary dance, tentokrát s Mirkou Eliášovou. Lekce probíhají v češtině a vstupné je dobrovolné. ​Děkujeme, že tančíte s námi," vzkazují pořadatelé akce. Odkaz na přihlášení naleznete na vaší vstupence a také jej dostanete na e-mail, hodinu před začátkem lekce. Předprodej bude z technických důvodů ukončen v 18.55 v den konání lekce.