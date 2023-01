České korunovační klenoty KDY: Do 21. ledna 9-17 KDE: Pražský hrad, Katedrála sv. Víta, Praha 1 ZA KOLIK: Vstup zdarma

U příležitosti 30. výročí vzniku České republiky budou pro veřejnost vystaveny České korunovační klenoty. Vystavení se tentokrát uskuteční v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jako připomínka prvního veřejného vystavení v roce 1929. Svatováclavská koruna, královské žezlo, jablko a Korunovační kříž budou stejně jako v roce 1929 vystaveny v původní vitríně, navržené architektem Gočárem. Součástí výstavy bude mimořádné vystavení relikvie (lebky) sv. Václava ve Svatováclavské kapli katedrály a vitrína s textilními součástmi souboru korunovačních klenotů – královským pláštěm s hermelínovým límcem. V jižní boční lodi katedrály doplní celý výstavní projekt dvě vitríny, jedna s koženými pouzdry na korunu, žezlo a jablko, druhá s pohřebními klenoty Přemysla Otakara II., jejichž podoba je připomínkou nedochovaných insignií českých králů z rodu Přemyslovců.

Poetika: Klubový koncert

KDY: Od 20.30

KDE: Café v lese, Krymská 12, Praha 10

ZA KOLIK: 299 Kč

Poetika startuje novou etapu klubovým koncertem v novém obsazení. Poprvé tak budou mít návštěvníci koncertu možnost uslyšet naživo nový singl Půlnoc, ale i další novinky. Zároveň nebudou chybět ani zásadní skladby kapely jako Zkouším žít, Múza, Každou vteřinou v nových aranžích.

Koncert U Habásků: M. Sosoi, Dvorek_dnk, Grayle

KDY: Od 19.30

KDE: U Habásků, Husinecká 661/29, Praha 3

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



První hudební večer v tomto roce U Habásků! Těšit se můžete na tři interprety: Miroslav Sosoi (poezie s podkresem jazzové sekce), Dvorek_dnk (experimentální rock, didgeridoo, basa, kytara a bicí, aneb smršť radosti z experimentu) a Grayle (electro pop).

Vtípečky se zelím: Vtípečky openmic

KDY: 19-22

KDE: Bar Myslíš?, Skořepka 3, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč

Vtípečky se zelím vás zvou tentokrát do baru Myslíš?Zdroj: Jakub WatzekOpenmic je místo, kde se kuchtí ty nejčerstvější vtípečky. Zkušení i začínající komici zde vyzkouší, jestli své nové vtipy dochutit, přihřát v mikrovlnce, nebo vyhodit do koše. "Chceš se chopit mikrofonu a nandat porci vlastních vtípečků? Napiš na Facebook nebo Instagram Vtípečků a my se s tebou spojíme," vzkazují pořadatelé. Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan.

Hokej: Slavia - Jihlava

KDY: Od 18

KDE: Zimní stadion Eden, Vladivostocká, Praha 10

ZA KOLIK: 50-150 Kč



Pět zápasů v roce 2023 a pět vítězství! Hokejisté Slavie se odrážejí k lepším výsledkům a stoupají tabulkou druhé nejvyšší soutěže. Přidají šestou letošní výhru? Proti bude soupeř z Jihlavy.

Divadelní spolek JEDL: Soukromé rozhovory

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 390 Kč

Bergmanovská variace na téma manželství a ztráty víry. Víry v sebe, víry v druhého člověka, víry v Boha. Sonda do vztahu muže a ženy. Mlčení druhého člověka. I když mluví. Za slovy mlčení. Mlčení Boha. Za našimi slovy, kterými se ho snažíme dotknout. Za roli Anny získala Lucie Trmíková v roce 2019 Cenu Thálie v oboru činohra a za tutéž roli Cenu Divadelních novin v kategorii Herecký výkon sezóny bez ohledu na žánr.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Světla vyprávějí

KDY: Od 4. listopadu denně 16-21

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.