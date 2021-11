J.A.R. v Lucerna Music baru

KDY: Od 21 (klub otevřen od 19.30)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 550 Kč

Rok poté, co se nás temný budovatel jménem Covid snažil zatáhnout do sítí své zrádné a zničující ironie, se J.A.R. vrací v plné síle na koncertní pódia. Chystají novou desku, jsou plni elánu, energie a zkušeností, které nasbírali během nucené přestávky a hodlají vám předvést neskutečný nářez plný nefalšované muzikantské erudice, kreativity, výbušných situací, riffů, originálních textů, nádherných refrénů, brutálních rytmů, ostrých štěků dechů a tří frontmanů, kteří vám přinášejí svá hořící srdce až pod nos. Nechte si svůj domácí klídeček na chvilku rozbít dopadem meteoritu zvaného J.A.R.

Koncert pro budoucnost

KDY: Od 19.30

KDE: Václavské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolně můžete přispět zde



Společná oslava svobody a demokracie. "Možná vám může připadat, že se v posledních letech stát vzdaluje lidem a občanské společnosti nikdo nenaslouchá. Není to ale pravda. O tom, kam jako společnost budeme směřovat, rozhodujeme všichni. Jsme si rovni a na každém z nás záleží. Budoucnost jsme my!Přijďte proto 17. listopadu na Václavské náměstí na Koncert pro budoucnost," zvou pořadatelé. Podrobný program najdete zde.

Auto/letní kino Strahov: Drazí soudruzi

KDY: Od 19

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Ruské historické drama… Provinční město na jihu SSSR, 1962. Lyudmila, oddaná úřednice komunistické strany a idealistická veteránka z druhé světové války, je metlou všeho, co vnímá jako protisovětský sentiment. Spolu s dalšími místními úředníky strany je zaskočena stávkou v místní továrně, které se účastní její vlastní dcera. Vzhledem k tomu, že se situace rychle vymkla kontrole, začala Lyudmila zoufale pátrat po své dceři tváří v tvář zákazům vycházení, hromadnému zatýkání a bezohledným pokusům úřadů zakrýt státní násilí. Kdysi nezpochybnitelná víra ve stranickou linii je otřesena jejím rostoucím povědomím o lidských ztrátách, které tříští její povědomí o světě.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Kolem světa: Přežijí? Cestování za přírodními národy

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Poznali jsme řadu přírodních národů na třech kontinentech. Jaká je jejich budoucnost v 21. století? Mají vůbec šanci na přežití? Podíváme se do oblasti řeky Omo v jižní Etiopii. Co znamenají hluboké jizvy na tělech hamarských žen? Proč nosí mursijské ženy ve spodním rtu talířek? Kde se berou kalašnikovy, které jsou nedílnou součástí výbavy mladých bojovníků? V Asii poznáme na území Barmy ženy s rozsáhlým tetováním a navštívíme domovské vesnici kmene Paduangů. Proč si ženy vytahují krky pomocí těžkých obručí? V ekvádorské Amazonii se vydáme na dlouhou cestu kanoi k odlehlým vesnicím kmene Waorani. I tam začíná těžba ropy… Přijďte si poslechnout zážitky a zkušenosti, které naše děti už nebudou mít šanci poznat… Nechte se inspirovat zanikajícím životem etnik, která čelí sílícímu tlaku "moderní" civilizace," zve na svou přednášku a promítání David Švejnoha z planetalidi.cz.

Obývák Václava Havla: O rodičích a dětech

KDY: 13-19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Jak to vypadá doma v obýváku u Formanů, Trojanů, Vondráčků nebo Holubů? V čem se jejich hodnoty shodnou a kde se už vytváří tzv. generační propast? Debata mezi rodiči a dětmi vám dá nahlédnout do intimních a otevřených rozhovorů dvou generací v rámci jedné rodiny. Přijďte si poslechnout mezigenerační dialog moderovaný Hanou Slívovou a Barborou Šichanovou o vnímání demokracie, svobody volby, ale i těžkostech doby dnešní a minulé. Událost bude také živě streamovaná na facebookovém profilu Knihovny.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Pestrobarevný koncert Lollipopz v Aquapalace

KDY: Od 13

KDE: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

ZA KOLIK: Koncert je pro návštěvníky zdarma v rámci běžného vstupného



Odpočiňte si před prosincovým shonem v čestlickém aquaparku a načerpejte atmosféru slunečných dnů. Vydejte se s ratolestmi u na koncert populární dívčí kapely Lollipopz a užijte si barevnou show. Aquapalace Praha všem návštěvníkům, kteří nemají platné očkování, průkaz o prodělání nemoci nebo platný PCR či antigenní test, nabízí antigenní testy ke vstupu do aquaparku zdarma. Zatočte s pochmurnou podzimní náladou a užijte si odpoledne plné zážitků s celou rodinou. Náladu letních dnů vám připomene pravidelné mořské vlnobití nebo Korálový dům s podvodní relaxační hudbou. Jako na pláži se pak budete cítit v POOL BARU, kde servírují výtečné drinky přímo do bazénu. Pokud si při svém pobytu v čestlickém aquaparku budete chtít dopřát i adrenalinový zážitek, můžete vyzkoušet nejdelší Divokou řeku v České republice, která měří rekordních 250 metrů. Laura, Ela, Nikki a Pája jsou nadané zpěvačky, které vystoupí již tuto středu 17. listopadu od 13h v nejnavštěvovanějším aquaparku v České republice. Jejich vystoupení si už zamilovaly tisíce dětí, a to nejen díky hravým melodiím a tanečkům, ale i nápaditým, pestrobarevným parukám a bláznivým kostýmům. Dětské TV show jsou aktuálně nejúspěšnějším dětským projektem Aquapalace Praha. Koncert proběhne ve Vodím světě a je pro návštěvníky zdarma v rámci běžného vstupného. Hosté se tak mohou těšit na zážitek přímo z bazénu! Fanoušci mají navíc možnost koupit si vstupenku Meet & Greet, která zahrnuje osobní setkání, autogramiádu a společné focení přímo v natáčecím studiu Lollymánie.