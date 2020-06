Jazzové nádvoří HAMU

KDY: 15.30-22

KDE: Jazz na HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Kulturní životv Praze ožívá a jednou z prvních akcí, která potěší příznivce jazzu, bude Jazzové nádvoří. Letošní ročník bude pojat jako náhradní příležitost za zrušené absolventské koncerty a ročníkové přehrávky. Vystoupí: Milan Karník Jakeš, Jan Michálek, Uthando, Jan Pudlák Trio, Szabó & Turcerová & Švejnar, Oblaka dobra, Jungle Debris Plus, TRIPlay!, Jiří Stivín Quartet, 2in2out, B/Y Organism, Petr Nohavica Quintet a Behind the Door.

Křest knihy Život v kleci

KDY: 17-18.30

KDE: Knihkupectví Luxor, Václavské náměstí 41, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Kniha Život v kleci dnes bude slavnostně pokřtěna. Chcete podpisy od českých zápasníků UFC? Máte velkou šanci. Přijďte do Paláce knih Luxor na Václavském náměstí. Křest vypukne v 17 hodin. Kdo všechno knihu o historii českého MMA pokřtí? Ondřej Novotný, David Dvořák, Viktor Pešta, Tomáš Vzorek, Tomáš Kužela a Jiří Paluska.

Výstava masožravých i jiných květin

KDY: Až do 21. 6., 9-18

KDE: Darwiniana, Křížovnická 8, Praha 1

ZA KOLIK: Dospělí 40 Kč, děti a důchodci 20 Kč, rodinné vstupné 80 Kč.



Pravidelná výstavu masožravých rostlin, kterou ve spolupráci s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty UK pořádá společnost pěstitelů masožravek Darwiniana. Na výstavě je zajištěn prodej rostlin, tematické literatury, semínek, triček a další aktivity.

Národní muzeum online: Hudební zvěřinec

KDY: Nonstop

KDE: www.nm.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Muzea se pomalu otevírají, ale vzhledem k okolnostem se na jaře houfně přesouvají do online prostředí. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy.

Vyzkoušejte například virtuální pozvánku na připravovanou výstavu Hudební zvěřinec v Českém muzeu hudby. „Pojďte s námi pootevřít dveře do kouzelného světa hudby a zvířat. Prozkoumáme, kde se zvířata ukrývají v hudebních nástrojích. K poslechu budou populární písničky, slavné skladby, ale i skutečné zvuky přírody,“ lákají zájemce kurátoři této zajímavé výstavy.

Buty se valí do Prahy

KDY: 19-22

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, Praha 4

ZA KOLIK: Od 390 Kč



V pořadí druhý koncert Rozmarného hudebního léta ve Žlutých lázních dnes obstarají Buty. Užijte si živý koncert venku. Akce této kapely jsou vždy nezapomenutelným zážitkem a Buty slibují, že do toho dají vše. Vstupenky si můžete zakoupit přes portál goout.net, info o koncertech a celém projektu Rozmarného hudebního léta naleznete na webu www.hudebnileto.cz.

Letní kino Cross: Big Lebowski

KDY: 21.15-23.15

KDE: Cross club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč



V letním kině před klubem Cross vás čeká dnes už legendární snímek Big Lebowski. Hlavní hrdina je nejlenivější chlápekz Los Angeles a okolí. Miluje bowling, koktejl zvaný Bílý medvěd, marihuanu a svůj koberec. Díky shodě jmen je ale považován za boháče, který se shodou neskutečných náhod stane obětí vydírání.