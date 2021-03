Kolem světa: O neobyčejném životě česko-etiopské rodiny v Etiopii

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je seriál cestovatelských přednášek, které uvádí Karel Wolf. Dnes promítá cestovatel Jakub Šolc. Ten promluví o bláznivém nápadu šesti přátel utužit vzájemné vztahy na 250 kilometrů dlouhém treku daleko v opuštěných horách Velkého Kavkazu. Přednáška nejen o divokých historkách, fyzicky i psychicky náročných chvílích, ale především o nezapomenutelných přírodních krásách ve vysokohorské krajině regionů Tusheti, Khevsureti, Kazbegi a Svaneti. "Chcete zjistit, jaké to je žít tři týdny s batohem na zádech a čtyřmi ženami po boku v podmínkách, které zdaleka nepředstavují sny většiny instagramových dam? Nebo jak dopadají rozhovory s místními, když jedinou jazykovou výbavou rusky nejlépe mluvícího člena je věta: ,Chyběl jsi mi, Ivane…? Pak je tato přednáška přesně pro vás," zve Jakub.

Autokino Strahov: Slam Poetry nr. 5

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Dnes vás ve strahovském autokině nečeká promítání žádného filmu, ale oblíbená stand up show Slam poetry. Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum, v pohodlí a sterilitě vlastních vozidel, se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout – stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat. Žádné kostýmy. Ani rekvizity. Vlastní text. Nebo improvizace. Dojetí! Smích? Dekadence?! A body publika (přirozeně z okýnka…)! Vystoupí: Tukan (vicemistr ČR 2017, „vlajkonoš žánru“), Kravál123456 (finalista MČR 2019, „poezie Mrtvého kraje“), Pan Gumpán („kejklíř slova, maestro gesta“), Libovej Táta („nejen o rodičovství“) a další. Moderuje Anatol Svahilec (mistr ČR 2014, „maskot žánru a pulzující recitátor“).

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Online taneční na Brumlovce: Jive

KDY: 18-19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Pojďte si s zdarma zatančit pod vedením Lenky Nory Návorkové – několikanásobné mistryně ČR v latinskoamerických tancích a vítězkou televizní soutěže StarDance. Čeká vás celoroční taneční program, kde společně s námi protančíte střevíce. Každý měsíc jiný tanec. "Pojďme po zimě rozproudit krev a zahřát tělo jivem! Nejrychlejšího latinskoamerického tance se rozhodně nikdo nemusí bát. Naučíme se společně krátkou choreografii a rozproudíme energii tancem, který je směskou mnoha hudebních a tanečních stylů. Boogie-woogie, rock'n'roll, swing, lindy hop – to vše je jive," zvou lidé z pořádajícího BB Centra.

Loos versus Corbusier

KDY: 19-21

KDE: Po zaplacení přes GoOut vám přijde odkaz ke sledování

ZA KOLIK: Od 80 Kč



Dva velikáni moderní architektury, jejichž chápání prostoru je zcela odlišné. Seznamte se s principy tvorby dvou géniů, kteří zásadně ovlivnili architekturu 20. století. Další ze série speciálních přednášek z dějin umění a architektury v podání PhDr. Elišky Zlatohlávkové Ph.D. Přednáška je v rámci výstavy Loos Forever.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.

Marley Wildthing: Online koncert

KDY: Od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolně přispět můžete pořádající Venuši ve Švehlovce zde



Marley Wildthing je zpěvačka a skladatelka z Rakouska žijící v Praze. Hraje na několik nástrojů - havajské ukulele, baskytaru a řecké bouzouki a experimentuje i s jinými nástroji. Své multiinstrumentální dovednosti doplňuje na pódiích ovládáním looperu, na který nahrává vrstvy nástrojů, vokálů a perkusí. Hudba Marley je směsí indie, folku a popu, doplněna jejími vlastními texty, které přednáší hluboko zabarveným sametovým hlasem. Skládání písní je pro Marley smyslem života, vyjádřením sama sebe. Její písně jsou citlivé a upřímné, stejně jako ona sama…





Divadlo Ponec online: Lekce Contemporary Dance s Terezou Lenerovou

KDY: 19-20

KDE: Registrace zde

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



I po dobu uzavření divadel můžete tančit s Divadlem Ponec. Každou středu od 19 hodin vysílá živě lekce contemporary dance, dnes s tanečnicí a choreografkou Terezou Lenerovou (Hradilkovou). "Na začátku lekce zahřejeme tělo jednoduchými cvičeními, ve kterých úzce propojíme fyzický prožitek s představivostí. Vyzkoušíme si princip zatlačení do jednotlivých částí těla i to, jak můžeme skrz tuto jednoduchou představu získat větší oporu v celém těle a změnit vnímání prostor, který nás obklopuje. V pozdější fázi lekce přejdeme na lehce techničtější cvičení - zaměříme se na váhu těla a to, jak ji efektivně a jednoduše využít v pohybu. Budu ráda, když se nám povede dotknout se jak techniky pohybu, tak si užít prožitek, který je s pohybem spojený,” říká lektorka Tereza.