Nová česká komedie… Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří, nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a vyděšenému Milošovi nezbývá než se poklusem vydat za ním. Cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě protestují a dožadují se informací. Kabina strojvedoucího je neprodyšně uzavřená a nikdo se zpoza dveří neozývá. Mezi cestujícími se šíří první ataky paniky – že by to byl únos, pomsta nebo naprosté selhání systému? Kontakt s okolím prostřednictvím mobilních telefonů selhává a nepomáhá ani zoufalý křik z oken. Cestující za pomocí brutálních prostředků a myslivcovy pušky otevřou dveře obou kabin strojvůdce, ale dosáhnou pouze potvrzení svých nejhorších očekávání, a to, že motoráček nikdo neřídí…

Zabíjejte popírače klimatických změn

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 280 Kč



Černá komedie o síle médií a ožehavých vyhlídkách na budoucnost… Ministryně pro životní prostředí Gwen Malkinová má špatný den. Péče o dceru, mediální smršť doprovázející její potenciálně toxické plány na řešení klimatické krize, tlak ze strany soukromého sektoru – a to ještě netuší, že na konci dne svede krvavý boj o budoucnost australské demokracie nebo celé planety? Naštěstí na to vše není sama. Po jejím boku stojí oddaná social media guru Bekkenová, třímající zbraň z nejmocnějších – třiadvacet followerů na Twitteru. Hra si bere to nejlepší z černých komedií Quentina Tarantina, rétoriky Ala Gora a klenotnice populární hudby. Klade přitom otázky: kdo společnost přiměje začít se k planetě chovat šetrněji? Vědci? Experti na klima? Eko-teroristi? A je to vůbec potřeba?

Dánská dívka

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč

Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Cestovatelské středy v Národním muzeu: Zdeněk Šámal a Krištof Kintera

KDY: Od 19

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 200 Kč



Moderované besedy cestovatele Rudy Švaříčka se zajímavými osobnostmi. Ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal promluví na téma Rusko, umělec Krištof Kintera pak na téma Island.

Hypnos a Debustrol ve Futuru

KDY: Od 19.30

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 290 Kč

Thrashmetalová legenda Debustrol slaví úctyhodných 35 let a u této příležitosti objíždí Českou republiku na výročním turné. Ve středu 16. února zavítají i do pražského Futura, kde jim společnost udělá naopak legenda death metalu, Hypnos.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.