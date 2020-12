Autokino Strahov dnes: Slam Poetry

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Dnes se můžete těšit na Slam Poetry. Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum, v pohodlía sterilitě vlastních vozidel, se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout – stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat. Žádné kostýmy. Ani rekvizity. Vlastní text. Nebo improvizace. Dojetí! Smích? Dekadence?! A body publika (přirozeně z okýnka…)!

Vystoupí: Anatol Svahilec (Mladá Boleslav – Plzeň – Praha), Dejv (slamová mršť zpod Ještedu), Večerka (Hanoj – Sokolov – Praga), Honza Dibitanzl (improtextový chameleon), Luka Leonard (nikoli z Luk, ale z Libuše).

Adventní FOK online

KDY: Od 18.15

KDE: YouTube kanál FOK

ZA KOLIK: Zdarma



Ti, kdo se už od jara naladili na živá hudební setkání FOK ON s dramaturgem Martinem Rudovským, nebudou ochuzeni o jejich pokračování.

Program:

Středa 16. prosince

Kouzelná Rybovka

Hosté: Matěj Forman, Zdeněk Klauda

Středa 23. prosince

Rodinné muzicírování

Hosté: Lenka Pospíšilová, Anna-Marie Lahodová, Amálka K. Třebická

Kolem světa: Turecké hory

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf. Snímky Davida Hainalla vás zavedou do hor a na náhorní planiny východního a středního Turecka. Po přechodu pohoří Kačkar Dalgari zamíříte do politicky stále neklidného tureckého Kurdistánu ke slanému jezeru Van. Vystoupíte na vrchol vyhaslé sopky Nemrut Dagi u Tatvanu, na vrcholový hřeben hory Candir Dag (kurdsky Artos).Třešinkou na dortu východotureckoho putování bude výstup na nejvyšší vrchol Turecka, 5137 m vysoký Ararat. Při návratu do Istanbulu, věčného města na Bosporu, se zastavíte v oblasti označované jako Kappadokie a navštívíte údolí, kde se nachází nespočet kamenných staveb, kostelů a podzemních měst představující živoucí památku dávného křesťanského osídlení.

Trhy na Tyláku

KDY: Denně 8-19, víkendy 10-18

KDE: Tylovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Opět jsou tu oblíbené Trhy na Tyláku. Ty potrvají až do 23. prosince. Nakupte si pečivo, cukroví, uzeniny a maso, ovoce a zeleninu, ořechy, med, mléko, sýrya další mléčné výrobky, marmelády a další speciality a delikatesy.

Národní muzeum dětem

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Děti, jsou papír a pastelky vašimi kamarády? Právě pro vás Národní muzeum připravilo omalovánky inspirované sbírkovými předměty nebo výstavami. Fantazii ani barevnosti se žádné meze nekladou. Stáhněte a vytiskněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích Příběh Tomáše a Charlotty, S pastelkami do světa a Rok na vsi. Čekají na vás také zvídaví kamarádi Honzík a Fany.

Losers Cirque Company zvou na novocirkusovou kabaretní show

KDY: Od 20

KDE: Web Divadla Bravo

ZA KOLIK: Od 100 do 2000, dle vašeho uvážení



Losers Cirque Company promění na jeden večer Divadlo Bravo na kabaret plný akrobatických čísel i humoru. Jde o nejnáročnější a největší projekt této skupiny za poslední měsíce. Vedle párové i skupinové akrobacie, akrobacie ve vzduchu na šálách i strapsech nebo v obřích obručích zvaných cyr wheel zavede diváky streamovaného představení i do nejrůznějších zákoutí nyní zavřeného branického divadla. Partička akrobatů během lockdownu přivedla k životu své nejbláznivější nápady. Ústřední postavou projektu je začínající herec Mates, kterému sny o velké slávě zhatilo uzavření divadel. Aby se svými fanoušky neztratil kontakt úplně, začal se věnovat vytváření krátkých skečů na svých sociálních sítích. Pak k němu ale doputovala záhadná zpráva o tom, že Divadlo Bravo navzdory tragické situaci v kultuře žije. Vybaven selfie tyčí se rozhodne jednat a do opuštěného divadla se vloupá. Co tam na něj čeká? To se dozvíte během přímého přenosu. Vstupenky od symbolických 100 Kč po vyšší částky, které podpoří soubor v této pro umělce složité době. Diváci se mohou těšit na vysokou kvalitu videa i možnost interakce s účinkujícími.

Odhalení lavičky Jaroslava Foglara

KDY: Od 15

KDE: Na dětském hřišti v ulici Za Haštalem, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Skautská nadace Jaroslava Foglara přišla s myšlenkou instalace laviček Jaroslava Foglara v různých částech Prahy. Jednotlivé lavičky jsou připravovány k novým vydáním Foglarových románů. První byla instalována v roce 2018 na dětském hřišti v Riegrových sadech k románu Hoši od Bobří řeky. Následovaly lavičky k románům Chata v Jezerní kotlině v Havlíčkových sadech a Boj o první místo ve Stromovce. Lavička Jaroslava Foglara v Praze 1 je věnována románu Záhada hlavolamu. Lokalita Starého Města byla vybrána proto, že se spisovatel prostředím křivolakých uliček a zákoutí inspiroval k vytvoření literární podoby tajuplných Stínadel. Jeho dílo už v této části Prahy 1 připomíná od roku 2006 i název ulice Ve Stínadlech, spojující Haštalské náměstí s ulicí U Obecního dvora. Příznivci Foglarova díla si navíc připomínají 80 let od vydání Záhady hlavolamu. Lavičky jsou z tvrdého dubového dřeva s opěradly vyzdobenými motivy příběhů jednotlivých knih. Autorem je řezbář Stanislav Pokorný. Slavnostního odhalení lavičky se zúčastní starosta Prahy 1 Petr Hejma, místostarostka Eva Špačková, vůdce oldskautského klubu Jestřábi Slavomil Janov a další.