Kolem světa: Reunion, Havaj Indického oceánu

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je seriál cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf… Ostrov Reunion, který je francouzským zámořským územím a tudíž také součástí Evropské unie, nebyl dosud turisty zcela objeven, přestože nabízí úchvatné přírodní scenérie. Můžete zde pozorovat jeden z nejaktivnějších vulkánů na světě, neuvěřitelně živý podmořský svět a také veliké přírodní bohatství. "V průběhu přednášky se podíváme do několika vesniček, které jsou přístupné pouze pěšky, ponoříme se pod hladinu Indického oceánu a také se proletíme vrtulníkem, abychom mohli obdivovat krásu tohoto jedinečného místa z výšky," zve cestovatel a fotograf Jarda Bouzek.

Divadlo V Dlouhé: Pár dobrejch fláků (koncertní verze Kabaretu Kainar – Kainar)

KDY: Od 20

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: 150-450 Kč přes GoOut



Novinkou v online programu Divadla v Dlouhé je koncert písní Josefa Kainara. Já bych si rád najal dům, Miss Otis, Blues železničního mostu, Obelisk, Černá kára, Stříhali dohola… Kainarovy původní písně i jím otextované skladby jiných autorů od renesančních přes swingové a jazzové evergreeny až k písním Vladimíra Mišíka hraje herecká kapela Divadla v Dlouhé podepřená několika profesionálními hudebníky. Koncertem diváky provede Miroslav Hanuš, který se podílel i na scénáři a režii Kabaretu Kainar – Kainar.

Autokino Strahov: Chlast

KDY: Od 21.20

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Strahovské autokino dnes vedle promítání úspěšného dánského filmu Chlast nabízí rovněž ochutnávku drinků… Již název filmu vypovídá o tématu, kolem kterého se příběh točí. Existuje totiž teorie, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace totiž otevírá naši mysl k poznání světa okolo, zmírňuje problémy a zvyšuje lidskou kreativitu. Tato teorie zaujme Martina (Mads Mikkelsen) a jeho tři přátele, unavené středoškolské učitele, a pustí se do experimentu, při kterém si po celý den udržují hladinu alkoholu v krvi. Když Churchill dokázal vyhrát druhou světovou válku s notnou dávkou alkoholu, kdo ví, co způsobí pár kapek jim a jejich studentům? Prvotní výsledky jsou povzbudivé a tento malý projekt se stane opravdovým akademickým výzkumem. Jak jejich hodiny, tak výsledky se zlepšují a skupina znovu dostane chuť do života! Když však výzkum přeženou, někteří musí skončit. Je stále jasnější, že i když alkohol mohl dopomoci ke skvělým úspěchům v historii, některé odvážné činy mají své následky.

Taneční na Brumlovce: Paso doble

KDY: Od 19

KDE: Náměstí Brumlovka, BB Centrum, Vyskočilova 1100/2, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



"Pojďte si s námi zdarma zatančit pod vedením Lenky Nory Návorkové – několikanásobné mistryně ČR v latinskoamerických tancích a vítězkou televizní soutěže StarDance. Po pěti online tanečních lekcích se konečně přesouváme na skutečný taneční parket! V pořadí šestým latinskoamerickým tancem bude španělské Paso doble.Jedná se o velmi temperamentní tanec, který představuje koridu. Je tedy jasné, že partner znázorňuje toreadora, ale přišli byste na to, co vyjadřuje tanečnice? Pokud jste zvědaví a chcete si vyzkoušet Paso doble v celé jeho kráse, tak se na vás budeme těšit na červnové lekci na Náměstí Brumlovka," zvou pořadatelé akce.

Nirvana revival v Modré Vopici

KDY: Od 20

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulici Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 120 Kč

Přijďte si po delší době užít a zavzpomínat na staré dobré hity kapely Nirvana, a to v podání kapely Nirvana Tribute Czech. Pro tuto partu muzikantů z Nirvana tribute Czech - In The Name Of Cobain je stylizace a feeling koncertů Nirvany srdeční záležitostí. Kapela je fanoušky považována za nejvíce autenticky propracovaný revival Nirvany v ČR, na Slovensku i v Německu. Mohou nabídnout kromě standardního grunge vystoupení i unplugged show s jeho pravou atmosférou a vizuelními prvky, která byla odehrána v New Yorku v roce 1994. Nirvana Tribute Czech je založena pro všechny fanoušky a příznivce živých vystoupení k připomenutí legendy Kurta Cobaina a jeho nadčasového zpracování stylu hudby.

Dny evropského filmu

KDY: Od středy 16. do neděle 20. června

KDE: Pražská kina Lucerna, Světozor, Pilotů, Přítomnost, Betlémský biograf a Evropský dům.

ZA KOLIK: Kompletní informace a rozpis zde



Dny evropského filmu jsou filmovým festivalem, který se již 28 let zaměřuje výhradně na současný evropský film a i letos nabízí téměř 50 snímků z různých koutů Evropy. „Na diváky čekají vzrušující zážitky, velké množství debutů i novinek renomovaných filmařů a především oslava existence kina jako takového. V tom je síla 28. DEF. Zahájení festivalu bude patřit Laetitie Dosch a Sergeji Poluninovi v provokativním erotickém dramatu režisérky Danielle Arbid Prostě vášeň,“ říká dramaturg DEF, Šimon Šafránek.