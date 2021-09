Šansony na Tvrzi

KDY: Od 18

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma

V pravidelném šansonovém setkání se můžete těšit na opětovné shledání s písničkářkou a moderátorkou Českého rozhlasu Janou Rychterovou. Francouzský šanson představí Marta Balejová, na klavír doprovodí Radim Linhart a jako host přijde básnířka Marta Hrachovinová.

Zemlinského kvarteto & Michaela Gemrotová

KDY: Od 19.30

KDE: Ústřední knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 290 Kč



V roce 2018 založilo Zemlinského kvarteto koncertní sérii 4plus – večery komorní hudby, na kterých se kromě Zemlinského kvarteta představují vzácní hosté z Čech i ze zahraničí. Za vznikem série stály dvě silné motivační ideje. První z nich byla touha členů kvarteta uspořádat si svou vlastní sérii koncertů v Praze, díky které by se soubor mohl častěji prezentovat našemu domácímu publiku, kterou by si mohl sám dramaturgicky naplánovat a na které by též mohl představit zajímavé hosty, se kterými se setkal během mnoha let celosvětové koncertní činnosti. A druhá z nich dojde naplnění právě v roce 2021.

Auto/letní kino Strahov: Free Guy

KDY: Od 20

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve skutečnosti nehratelnou postavou ve videohře. A tak se rozhodne stát se hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde neexistují žádná omezení a kde je vše dovoleno musí zachránit svět dřív, než bude zničen.

Národní muzeum: Sluneční králové

KDY: Denně do konce září

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 69, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč



Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.