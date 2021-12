Kriminální drama motivované vášní a touhou po svobodě. Anatomie zločinu, ve kterém největší obětí je samotná vražedkyně. Monstrum nebo oběť? Dobový příběh o lásce a zabíjení inspirovaný skutečným kriminálním případem. Drama z dob, kdy se ještě Štefánikova ulice jmenovala Kinská, kdy ženy byly téměř bezprávným majetkem v rukou svých mužů a kdy právo na lásku a svobodu bylo někdy nutné vykoupit vraždou. Autorská adaptace slavné novely o ženě, která se vzepřela těm, kteří chtěli rozhodovat o jejím osudu. Zakážou jí lásku, ona je obdaruje nenávistí. Vezmou ji svobodu, ona jim dá pocítit vězení. Nárokují si její život, ona jim naordinuje smrt. Sňatek ji zajistil společenské postavení, ale zároveň ji připravil o nespoutanost mládí. Kateřina se však své svobody jen tak vzdát nehodlá. Lady Macbeth je nejen příběhem nešťastné lásky a vášně, jež člověka pudí k nejhorším činům, ale také důmyslnou studií toho, jak si společnost dokáže vychovat své vlastní zločince, které od toho být obětí dělí jen velmi tenká hranice.

Autokino Strahov: Není čas zemřít

KDY: Od 19.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Užijte si ve strahovském autokině zbrusu novou "bondovku"… James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond se během vyšetřování dostane na stopu nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou a velmi ničivou novou technologií.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro) náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Výjimečný stav v Polsku

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Cyklus večerů Knihovny Václava Havla a Muzea paměti XX. století. Tanky, vojáci a obrněné transportéry v ulicích, desítky mrtvých, tisíce internovaných. Před čtyřiceti lety, 13. prosince 1981, byl vyhlášen v Polsku výjimečný stav. V té době bylo v opozičním hnutí Solidarita, založeném gdaňským elektrikářem Lechem Walęsou, přes 9 milionů lidí. Po vyhlášení výjimečného stavu byla zrušena svoboda shromažďování, stejně jako právo na stávku, v celé zemi byla vypojena telefonní a telegrafní síť. Hranice byly neprodyšně uzavřeny, v noci platil zákaz vycházení, veřejná správa a velké podniky podléhaly vojenskému režimu. O polských událostech roku 1981 přijdou debatovat Kamil Dworaczek, historik z polského Ústavu národní paměti, a Petr Blažek z Muzea paměti XX. století. Moderuje Maciej Ruczaj, ředitel Polského institutu v Praze. Úvodní slovo pronese Mirosław Jasiński, spoluzakladatel Polsko-československé solidarity.

Národní muzeum: Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18 do konce roku

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Výstavu Olympijské Tokio připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborem a Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japonské Tokio se tak stalo teprve pátým městemv historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé. Nově byla do výstavy umístěna i letošní olympijská nástupová kolekce od návrhářky Zuzany Osako.

Hovory z Brumlovky: Dan Broulík

KDY: 18-19

KDE: Online na facebookovém profilu Brumlovka

ZA KOLIK: Zdarma



"Do pořadu Hovory z Brumlovky si každý měsíc zveme lidi, kteří dle nás mají co říct a svůj pracovní či osobní život mají nějak spojený právě s Brumlovkou. Chceme pro vás hledat inspiraci, pracovní i osobní hodnoty, rady, ale i představovat životní výhry a prohry. Jiná osoba, jiné téma, pokaždé na Brumlovce," říkají lidé z Brumlovky. Hostem prosincového dílu bude Dan Broulík, současný majitel marketingové agentury podnikající v oblasti virtuální reality, který začínal svou marketingovou pouť v T-Mobile, kde působil osm let. Zde řídil contentový tým, který odpovídal za všechny obsahové a zábavní služby společnosti. Poté zamířil na pozici marketingového ředitele a později CEO v agentuře Gods, s.r.o. Z té doby patří do jeho portfolia několik TV pořadů a mnoho mobilních aplikací. V roce 2016 si založil vlastní agenturu, která se stala průkopníkem ve vývoji VR aplikací a jejich uplatnění v marketingu. Zároveň otevřel první hernu s virtuální realitou v Praze. Zábava, hry a sport provázejí Dana Broulíka celý život. Se dvěma syny to ani jinak nejde. Kromě děti a partnerky miluje motorky, technické vymoženosti, čtení knížek a aktivní odpočinek. Rozhovorem vás bude provázet Eduard Forejt.