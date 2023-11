Přemýšleli jste o tom, jak si zpestřit tento den? Podívejte se na pár akcí, které se dnes konají!

Poslechněte si v KC Zahradě příběhy nejznámějšího českého vodníka Čochtana. | Foto: archiv pořadatele akce

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a velkolepá show na ledě

Kdy: Od 18

Kde: Metropole Zličín, Řevnická 1, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Vánoce jsou téměř tady a v Metropoli Zličín s vámi jako každý rok slavnostně rozsvítí vánoční strom. Letos návštěvníky přivítají typicky české Vánoce inspirované uměleckou tvorbou slavného českého malíře Josefa Lady. Těšit se můžete na vánoční dekorace v podobě obrazů od Josefa Lady, na Ladovu vesničku na centrálním náměstí, na kocoura Mikeše, na prasátko Pašíka, dobovou kapelu i dobové kostýmy a hlavně na velkolepou lední show v podání předních českých krasobruslařů. Během celého programu máte možnost získat spoustu krásných dárků s tematikou Josefa Lady – hrnky, tašky, reprodukce obrazů, knihy, pexesa, pohlednice, plyšáky, sladkosti a mnoho jiného! Zapojte se také do online soutěží na našem FB a IG profilu.Program: od 16:00 – průvod dobové kapely uvnitř centra, od 17:30 – setkání na centrálním náměstí, v 18:00 – slavnostní rozsvícené vánočního stromu, od 18:15 – průvod kapely se všemi návštěvníky centra k venkovnímu kluzišti, od 18:30 – velkolepá lední show na téma pohádek od Josefa Lady. Více informací na www.vanocevmetropoli.cz.

O práci policejního psovoda

Kdy: Od 19

Kde: Městská knihovna Petřiny, U Petřin 2511/1, Praha 6

Za kolik: 60 Kč

Policejní kynologie nedávno zaznamenala velký úspěch. Služební psi dokázali určit přesné místo nálezu tělesných ostatků pohřešované ženy v hloubce 44 metrů pod hladinou Slapské přehrady. Němečtí ovčáci Pita a Akim jsou pro tyto a další terénní akce speciálně vycvičeni. Jak jejich výcvik probíhá? Co vůbec obnáší práce policejního kynologa? Co všechno může zažít policejní psovod v rámci vyšetřování? Povídání o autentických kriminálních případech. Přednáší nadpraporčík a vrchní inspektor David Vedral.

Čochtan vypravuje

Kdy: Od 19

Kde: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

Za kolik: 550 Kč

Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce a Jana Wericha Divotvorný hrnec v osobité úpravě nejslavnějšího českého představitele vodníků Josefa Dvořáka… V komediálním příběhu, zasazeném do pomyslného jihoamerického státu Missitucky, hraje vlastně hlavní roli hrnec plný zlata. Jihočech Josef Novák jej před odchodem z domova ukradne třeboňskému vodníkovi Čochtanovi v naivní víře, že díky němu v Americe snadno zbohatne a své jediné dceři Káče tak zajistí bezstarostný život. A protože zmíněný hrnec má navíc kouzelnou moc splnit tři přání, není tu nouze o překvapivé dramatické zápletky… Hrají: Josef Dvořák, Petr Matoušek, Markéta Hrubešová / Stanislava Topinková-Fořtová, Rostislav Trtík / Jan Burda, Jiří Veit, Blanka Tůmová / Vlasta Kahovcová / Zuzana Burdová, Lambrini Chaciosová / Nela Friebová. Režie: Rudolf Fleischer, Tomáš Vondrovic.

Květy: Stoletý příběh

Kdy: Do 20. prosince

Kde: Galerie Topičův salon, Národní 9, Praha 1

Za kolik: 70 Kč

Přehlídka původně vznikla ke sto letům Československa a zúčastnilo se jí přes dvacet významných českých výtvarníků. Výstava potrvá do 20. prosince letošního roku a bude prodejní. Mezi vystavujícími umělci jsou Vlastimil Elšík, Kurt Gebauer, Bohumír Gemrot, Boris Jirků, Jitka Kantová, Adam Kašpar, Richard Kočí, Jiří Kožíšek, Helena Kroftová-Leisztner, Milan Kunc, Luna, Olga Maler-Kunc, Martin Němec, Boris Nosek, Pavel Opočenský, Jan Paul, Pavel Piekar, Jan Pištěk, J.S., Martin Salajka, Rumen Sazdov, Laco Sorokáč, Klára Stodolová, Eva Synková, Jana Šárová, Jan Tichý. V roce 2018, u příležitosti výročí 100 let založení Československého státu, vytvořilo více než 26 umělců malbou na porcelán unikátní autorské triptychy porcelánových květů a další porcelánové originály. Vzniklo více než 300 kusů porcelánových objektů. Každý z autorů pojal námět i téma projektu svobodně a originálně, jak v obsahu, tak i v řemeslném zpracování. Po pěti letech je původní výstava z roku 2018 rozšířena o další autorská porcelánová díla, a také o díla sochařská, malířská a grafická. Soubory malovaného porcelánu doplňují ukázky volného umění zúčastněných umělců a nabízejí divákům ucelenější pohled na jejich tvorbu.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava: Století českých zednářů

Kdy: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: 80-149 Kč

Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!