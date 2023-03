Víte už, jak si zpestřit dnešní program? Podívejte se níže na pár těch, které se tento den v Praze konají.

Zasmějte se v Divadle Pod Palmovkou při hře Zkrocení zlé ženy. | Foto: DPP/Patrik Borecký

Divadlo Pod Palmovkou: Zkrocení zlé ženy

KDY: Od 19.30

KDE: Divadlo Pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8

ZA KOLIK: 120-350 Kč



Slavnou Shakespearovu komedii hrají stejně jako za Shakespeara výhradně muži. Ne proto, že bychom se chtěli vracet do minulosti, ale protože svět bez žen je i dnešním tématem. Chcete vidět, jak si muži představují, že budou krotit své ženy a ony jim za to budou zobat z ruky? Jakub Albrecht v roli Kateřiny a Ondřej Veselý jako Petruccio vám představí ideální partnerské řešení…

Šansony na Tvrzi

KDY: Od 19

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: 65-130 Kč

Pravidelný Šansonový večer Vám tentokrát přinášejí oblíbená písničkářka a moderátorka Jana Rychterová, moderátor, herec a zpěvák Filip Sychra, na klavír doprovodí Radim Linhart.H ostem bude novinářka, publicistka, a spisovatelka Marie Formáčková.

Švandovo divadlo: Hamlet

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Hamlet v režii Daniely Špinar je rodinné drama skandinávského ražení. Soustředíme se totiž na příběh chlapce, který ztratil otce a vlastně i matku, která se brzy po smrti manžela znovu provdala – jde tedy opravdu o rodinnou tragédii, navíc tragédii velmi exponované, královské rodiny. Na všechny je vidět, veškeré dění probíhá v síních paláce, vše je vlastně zároveň veřejné. A mladý Hamlet svého otce miloval, miloval i krásnou a chytrou Ofélii, jenže pak se dozvěděl něco, s čím nelze dál žít. Nebo to jde, znát krutou pravdu a mlčet? A tak se může zdát, že se dánský princ zbláznil. V jeho šílenství je ale, jak říká královský komoří, metoda… Že to dobře neskončí, víme asi všichni…

Orchideje: Prodejní výstava

KDY: Do 19. března 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Výstava orchidejí každoročně přináší nejen potěšení z pestrobarevné krásy květů, ale také nejrůznější zajímavosti ze světa orchidejí. "Tentokrát vás zavede do Vietnamu. Ten je totiž skutečnou rostlinnou pokladnicí světa. Výstava orchidejí ve skleníku Fata Morgana přiblíží atmosféru svátku Tết Nguyên Đán (Vietnamský Nový rok). Připraven je i oblíbený prodej orchidejí a dalších rostlin. Přijďte spolu s námi objevit poklady Vietnamu," zvou lidé ze zahrady.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Fotovýstava: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada (Ornamentální zahrada), Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč

Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. "Na tuto problematiku existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky vhodným způsobem přikrmovat," říkají lidé ze zahrady. Nyní máme možnost opřít se o postoje jednoho z předních evropských ornitologů – prof. Dr. Petera Bertholda, dlouholetého výzkumného pracovníka německé ornitologické stanice Vogelwarte Radolfzell, autora řady vědeckých prací o migraci ptáků a jejich ekologii: „Na základě mnoha vědeckých studií bylo dokázáno, že přikrmování především našich zpěvných ptáků je nutnější než kdykoli předtím a že může – pokud se provádí správně – podstatně napomoci k udržení nebo opětovnému vzestupu početního stavu našeho ptačího světa a tím značně přispět k ochraně ptáků.“ Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.