Kolem světa: Výstup na Matterhorn

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádáa uvádí Karel Wolf. „Co mi výstup na třetí pokus řekl o strachu? Nepřicházím kázat o precizních horolezeckých strategiích ani vykládat pseudomoudra o překonávání sebe sama, koneckonců ani nemám sbírku tip ťop fotek. Chci se ale podělit o svůj příběh jako někdo, kdo je hrdý, že se z vrcholu Matterhornu vrátil zpět domů po svých. A zároveň jako někdo, koho tahle pyramidová hora provázela celý dospělý života má pro něj mnohem symboličtější význam, než jenom nadmořskou výšku a odškrtnutou horolezeckou maturitu,“ zve na svou přednášku horolezec Miky Škoda.

Autokino Strahov dnes: Steve Jobs

KDY: Od 19.45

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžetes přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá americké životopisné drama Steve Jobs. Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových Jobsových prezentací, které měnily dějiny. Poprvé Jobse potkáváme v polovině osmdesátých let, kdy na trh uvedl Macintosh. Od prvních minut utvrzuje diváky v tom, že legendy o jeho asociálnostia nesnesitelnosti nelhaly. Je to monstrum, které šikanuje své podřízené za neplnění nesplnitelných příkazů, ponižuje matku své dcery, jejíž otcovství přes soudní rozhodnutí neuznává, do krve se hádá se svou pravou rukou Joannou Hoffmanovou, dokud nedosáhne svého.

Postupně se však z psychopata stává mnohovrstevná osobnost, kterou budou diváci chápat, obdivovat, ale samozřejmě také nenávidět. Asi jako každou výjimečnou lidskou bytost, která viděla o kus dál, než všichni ostatní.

Přednáška: Vývoj japonské zahradní architektury

KDY: Od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 250 Kč, možno si předplatit více přednášek (poté jedna za 200 Kč), nutná registrace na e-mailu office@japan.cz



Ve druhé přednášceo japonských zahradách projdete historický vývoj japonské zahradní architektury od prvních snah o úpravu okolí domu, až po dnešní pojetí. Dotknete se rovněž veřejné zeleně a současného stavu odrážejícího aktuální potřeby a výrazové možnosti. Přednáší Aleš Trnka. Přednáška je součástí přednáškového cyklu Krásy Japonska.

Vyhráváme: Live stream Idea + Pain

KDY: Od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek zde



„Vyhráváme, hrajeme, nevzdáváme to! Oslavte s námi to, že kultura i přes současnou tíživou situaci nadále žije. Připravili jsme pro vás sérii třinácti živých streamů, ve kterých poznáte pořádný kus české scény,“ vzkazují lidé z Paláce Akropolis. Dnes vystoupí kapely Idea a Pain. Interprety můžete podpořit přes web donio.cz. Idea je zakladatela hlava labelu Ty Nikdy. Udává směr a koncept vydavatelství a zároveň je jeho členem. V rapu se začal prosazovat po roce 2000. Pain reprezentujíod roku 2012 svoji crew D.O.T.S. Užijte si pořádnou nálož hudby!

Moje kino live: Země medu

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Hatizde Muratova žije s churavou matkou ve vesnici uprostřed odlehlé horské oblasti na Balkáně, nemají silnice, elektřinu ani tekoucí vodu. Hatizde je poslední z dlouhého rodu chovatelů divokých včel a pracně si vydělává na živobytí sběrem malých dávek medu a jejich prodejem v nejbližším městě vzdáleném pouhé čtyři hodiny chůze. Její pokojný život obrátí vzhůru nohama příjezd potulné rodiny se řvoucími stroji, sedmi bujarými dětmi a stádem dobytka. Hatidze se ke slibované změně staví optimisticky, ale netrvá dlouho a propukne střet, který odhaluje zásadní napětí mezi přírodou a člověkem, harmonií a nesouladem, zneužíváním a udržitelností. Celovečerní debut dokumentaristů Ljubomira Stefanova a Tamary Kotevské s názvem Země medu charakterizuje epická šíře, ovšem zjevně vznikl z důvěrného vztahu mezi filmaři a tématem. Jde o překvapivě humorný, byť drsný i něžný portrét křehké rovnováhy mezi lidstvem a přírodou, o pohled na rychle mizející způsob života a nezapomenutelné svědectví o vytrvalosti jedné ženy.

Ponec Online: Lekce Contemporary Dance s Florentem Golfierem

KDY: 19-20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



I po dobu uzavření divadel můžete tančit s Poncem. "Každou středu od 19 hodin vysíláme živě lekce contemporary dance, tentokrát s Florentem Golfierem. Lekce probíhají v češtině a vstupné je dobrovolné. ​Děkujeme, že tančíte s námi," vzkazují pořadatelé akce. Odkaz na přihlášení naleznete na vaší vstupence a také jej dostanete na e-mail, hodinu před začátkem lekce. Předprodej bude z technických důvodů ukončen v 18.55 v den konání lekce.