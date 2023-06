Už jste přemýšleli o tom, jak si zpříjemnit tento den? Podívejte se na pár našich tipů na akce, které se dnes Praze konají.

Přijďte zažít oživlé příběhy na Chodovské tvrzi se skupinou historického šermu Tartus. | Foto: archiv pořadatele akce

Autokino: Erhart

KDY: Od 22

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Nový český mysteriózní film… Mladý muž se vrací do rodného města, aby navštívil svou matku, která byla hospitalizována po psychotickém záchvatu. Jeho matka žije sama v rodinném domě a potýká se s psychickými problémy od doby, kdy byl její muž odsouzen za vytunelování místní továrny. Erhart se od matky dozvídá, že jejich rodinný dům se má prodávat. Navíc tvrdí, že se do města vrátil jeho nezvěstný otec, aby tomu učinil přítrž a dal všechno do pořádku. Erhart je na matčiny bludy zvyklý, ale když zjistí, že jejich dům ve skutečnosti dlouhá léta patří anonymní společnosti v daňovém ráji, začne pochybovat o tom, co dosud považoval za jasnou, nezpochybnitelnou pravdu.

Švandovo divadlo: Cyrano z Bergeracu

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Příběh jednoho z nejznámějších milostných trojúhelníků uvádí Švandovo divadlo v novém přebásnění Martina Crimpa jako jedno z prvních divadel od jeho světové premiéry v londýnském Playhouse Theatre. Adaptace oceňovaného britského dramatika zachovává veškeré motivy původního díla Edmonda Rostanda, ale zbavuje je romantického ornamentu. Opouští alexandrín a k současnému divákovi promlouvá vášnivou poezií dnešní doby a přechází od rapu, přes volný verš až k jazykovému minimalismu.

Fidlovačka: CoLab

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 400-500 Kč

Japonsko-australská choreografka Yukino McHugh vytvořila se souborem dílo ‘’Hanging Out’’ zabývající se tématem konzumerismu, spotřební společnosti a extrémy, v kterých se naše současná společnost nachází. Ztracení se v materiálním světě zaběhnutých vzorců chování, toxických zvyků a kolektivního nevědomí zapříčiněného dnešním materialismem. Izraelský choreograf Vasko Nasonov se s tanečníky ponořuje do zkoumání a studia jeho taneční techniky a způsobu práce. Vaskova choreografie vychází z jeho osobitého pohybového slovníku, který využívá floorwork a kvality pohybu měnící těla tanečníků v kapalinu klouzající těsně nad zemí.

Třeba to vyjde: Premiéra

KDY: Od 19

KDE: Mariánské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Vyslance Koťátka zkázy čeká nejtěžší úkol ze všech. Tentokrát není potřeba zachránit Zemi, ale Koťátko samotné. Dokáží v šibeničním termínu najít vhodnou metodu, jak vytáhnout šéfa z těch nejtemnějších myšlenek? Bude to fungovat, když je šéf přes 4 miliardy let stará vesmírná bytost? A stihne se to do oslavy narozenin?To se dozvíte v divadelně-cirkusové komedii o motivaci překonávající všechny limity. Dojde na růžový i černý humor, akrobacii, hru s maskou, dřevorubectví a mnoho dalšího!

Oživlé příběhy na Chodovské tvrzi

KDY: Od 19

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: 150 Kč

Přijďte zažít oživlé příběhy na Chodovské tvrzi se skupinou historického šermu Tartus. Zjistíte, jak se používaly zbraně a zbroj v době třicetileté války. Jak se léčily bolavé zuby, co se jedlo, a mimo jiné uvidíte, jak vojáci zacházeli s lupiči. Akce se koná v exteriérech Tvrze.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč



Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.