Francouzský trh na Kampě

KDY: Do neděle, 10-22

KDE: Na Kampě, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Francouzský trh je opět tu! "Jsme rádi, že se po roce opět setkáme na tradičním místě, a sice na náměstí Na Kampě. Čeká vás šest dní plných Francie, gastronomických zážitků, skvělé hudby a v neposlední řadě také programu pro děti," lákají pořadatelé.

Auto/letní kino: Rychle a zběsile 9

KDY: Od 21.30

KDE: Kino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Dominic Toretto (Vin Diesel) si myslel, že si konečně bude moci začít užívat klidný život s Letty (Michelle Rodriguez) a synem Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost. V týmu lumpů, kteří se rozhodli ovládnout svět, figuruje i člověk, který je stejně odvážný a nebezpečný jako Dom. A taky skvěle řídí. Koneckonců je to jeho bratr Jakob (John Cena). Rozešli se ve zlém po smrti otce a je jasné, že pokud se jejich cesty znovu zkříží, bude je to asi oba hodně bolet. A protože Jakobovi pomáhá s realizací jeho plánů geniální hackerka Cipher (Charlize Theron), se kterou jsme se seznámili v předchozím díle, musí Dominic tváří v tvář přesile dát znovu dohromady „rodinu“ rychlých a zběsilých řidičů. S nimi se vydá na neuvěřitelnou štreku, která vede přes Londýn, Tokio, středoamerickou džungli a historické uličky Edinburghu až do Ázerbájdžánu. Tam všude budou porušovat dopravní předpisy a fyzikální zákony a pokoušet se přitom zachránit svět.

Monkey Business v Ledárnách

KDY: Otevření areálu 17, začátek koncertu 20

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Na místě 490 Kč

Monkey Business se po roce vrátí na Lucerna Music Bar Open Air. Nenechte si ujít jejich skvělou show! Koncertní areál pro Lucerna Music Bar Open Air letos vzniká hned vedle historické budovy branických Ledáren. Návštěvníci si kromě skvělých koncertů užijí i pohodovou letní atmosféru, v areálu bude dostatečně velká chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití.

Chanson Trio Coucou ve Chvalském zámku

KDY: 19-20.30

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: Od 350 Kč



V roce 180. výročí narození hudebního skladatele Antonína Dvořáka se Chvalský zámek stane poprvé součástí obnoveného a zároveň nejstaršího hudebního festivalu s Dvořákovou hudbou na světě. Na zámeckém nádvoří vystoupí komorní soubor čtyř mladých hudebníků Trio Coucou. Jejich repertoárem je crossoverová autorská tvorba, ve které se spojují prvky klasické hudby, chansonu, jazzu i popu. V jejich podání zazní vedle francouzských chansonů Edith Piaf, Charlese Aznavoura, Mireille Matthieu, Jacquese Brela též jejich autorská tvorba, a především světová premiéra skladby Dvořákovy variace na Romantický kus op. 75.

Kolem světa: Madeira – ostrov nekonečných možností

KDY: 17.30-19

KDE: BB Centrum (před vinotékou Sommellerie v budově Filadelfie), Želetavská 1525/1, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma

Cestovatelka, fotografka a průvodkyně v Jižní Americe Jana Troupová navštívila již více jak šedesát zemí světa. Když jí pandemie de facto vzala většinu práce a zbyla pouze práce přes počítač, školy i školky se zavřely a partner tak či tak pracoval z domova, rozhodování nebylo složité. Přesunula se s celou rodinou právě na Madeiru. Společně zde strávili podzim, část zimy a jaro. A jelikož Madeira vytváří velmi rychle závislost „prodlužování“, tzn. že posouváte odlety jak jen to jde, zůstala i po otevření škol alespoň se svou dcerou na ostrově sama. A již v srpnu a říjnu se tam opět vrací.