Zemlinského kvarteto

KDY: Od 19.30

KDE: Ústřední městská knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 150-290 Kč

Při sestavování programu koncertů, které postupně představí všech čtrnáct smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka, je obtížné zařadit do každého večera nějakého vzácného hosta. Tento koncert bude tedy jedním ze dvou večerů série 4plus zaměřených výhradně na kvartetní tvorbu. Raný kvartet D dur představuje Dvořákovu snahu vyrovnat se s wagnerovským vlivem, ovšem nacházíme zde již typické slovanské prvky, ať už první náznaky autorovy schopnosti fenomenální melodiky, nebo variace na téma písně „Hej Slované“. Slovo „Slovanský“ se pak nachází přímo v názvu dalšího díla, které v rámci tohoto večera zazní – kvartet Es dur zkomponovaný o deset let později je dílem již zcela vyzrálým a skutečně slovanským – v tematickém materiálu i rytmické a harmonické složce je velmi dobře patrná myšlenková spojitost s duchem lidové hudby, a to ve vysoce stylizované podobě. Závěrečné dílo tohoto koncertu se pak váže k jiné národnosti – reflektuje skladatelův pobyt ve Spojených státech a geniálním způsobem spojuje inspiraci americkou hudbou 19. století a autorovu melodickou zdatnost a energickou rytmickou odlehčenost. Dvořákův smyčcový kvartet „Americký“ je po zásluze nejznámějším českým komorním dílem v celém světě.

Trhni si, otče!

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Mít dospívajícího potomka není jen tak. Zvláště když jeho záliba v nočním životě překročí únosnou míru. Zoufalému otci tak nezbývá než zavolat na pomoc sestru a zkusit svého syna zachránit. Jak? Léčba šokem snad zabere… Bláznivá komedie, kterou světoznámý dramatik Peter Quilter napsal přímo pro Divadlo Ungelt!

Auto/letní kino Strahov: Karel

KDY: Od 19.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor. Film Karel není a nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla Gotta a jeho pěveckého talentu a úspěchů. Režisérka Olga Malířová Špátová vstoupila se svou kamerou tam, kde sláva končí a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta stává pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla Gotta nejen při jeho vystoupeních nebo při setkáních s fanoušky v České republice i v Hamburgu, ale především v jeho domácím prostředí. Ať už v Praze, na chalupě, nebo na vsi, kde trávil dětství. Zpěvák se ve filmu vydává po stopách svého života na místa, která sehrála v jeho životě důležitou roli. Odhaluje neznámé zákulisí koncertů, i svůj život s rodinou a soukromí, které si jinak snaží s pokorou a láskou chránit. Díky upřímné otevřenosti Karla Gotta mohou diváci vidět autentický a jedinečný filmový portrét, plný nečekaných vzpomínek.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Kolem světa: Čtyři roky v Thajsku

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "V Thajsku jsem ať už pracovně nebo soukromě pobyl dohromady 4 roky. Samozřejmě neznám čísla, ale jsem si téměř jist, že nejčastější první exotikou lidí v Česku, kterou vyzkouší na vlastní pěst, je Thajsko. Ponechme stranou dostupnost a krásy Thajska, důvody, proč tomu tak je, jsou i jiné: fungující turistická infrastruktura, bezpečnost a dostatek informací.Má přednáška Vás zavede na pobřeží Andamanského moře, kde navštívíme například můj oblíbený Národní park Koh Lanta, dále se vydáme do známých turistických destinací dolního Jiřího zálivu a nenecháme si ujít ani severní část země, kde se podíváme na tradiční život kajanských žen známých svými dlouhými krky," zve cestovatel Lukáš Socha.

Horkýže Slíže v Lucerna Music baru

KDY: Od 21 (bar otevřen od 19.30)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: Od 390 Kč



Horkýže Slíže přivezou do Lucerna Music Baru novou desku Alibaba a 40 krátkych songov II, která vyšla 14. září. Nenechte si ujít!

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.