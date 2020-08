Hvězdné léto: Moje hra

KDY: 20-22

KDE: Letní scéna pod věží, Mahlerovy sady 1, Praha 3

ZA KOLIK: Od 499 Kč

Moje hra je komedií o životě, s Jiřím Bartoškouv hlavní roli, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil. Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět nečekaně a s přáním soukromé smuteční slavnosti na jeho počest. Magie divadla umožní Jankulovskému už z „druhého břehu“ mluvit s jeho poslední ženou.

Jelen a Kateřina Marie Tichá

KDY: 19-22

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Od 370 Kč



Kapela Jelen je česká akustická kapela hrající tzv. roots music. Písně z vlastní tvorby vycházejí z populární hudby, jako je country, folk, bluegrassa blues. Kapela získala Anděla v kategorii Objev roku za rok 2014 a Anděla v kategorii Skupina roku za rok 2016. Během akce vystoupí na pódiu Prague kemp v Letňanech také zpěvačka Kateřina Marie Tichá.

Prázdninové čtení v Divočině

KDY: Od 16.00 pro děti a od 19 pro dospělé čtenáře

KDE: Plechárna Černý Most, Bryksova 20, Praha 14

ZA KOLIK: Zdarma



Zastavte se v Divočině na Plechárně na „kus knihy“. Od 16 hodin je připravena knihovnička pro děti (čtení je vhodné pro ty od čtyř let) a od 19 hodin pak čtení pro dospělé. S sebou si vezměte deky, ať se vám pohodlně sedí.

Venkovní jóga pro seniory

KDY: 14.30-15.30

KDE: Park Nové Roztyly (vedle hotelu Nosál), Praha 11

ZA KOLIK: Zdarma



Cvičitelka Karolína zve všechny seniory na lekce jógy zdarma. Jsou vhodné pro všechny, co mají rádi cvičení v přírodě, chtějí se protáhnout a potkat se s novými lidmi. S sebou vlastní karimatku, vodu a dobrou náladu.

Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Až do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené vstupné 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí nebo zlatníci či zahradníci. Řemesla jsou zachycena v mnoha podobách, ale většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru rekvizit a kostýmů ze slavných českých filmových pohádek.

Opráski sčeskí historje

KDY: Až do 23. srpna, denně kromě pondělí 13-18

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: Od 90 Kč



Bojovníci slavných českých bitev a stateční vojáci opět zaujmou své pozice, ale tentokrát pouze na papíře. Diváci se tak mohou těšit na třeskuté salvy vtipu a svištící ostří Jazovy češtiny, kterou se umí tak mistrně ohánět. Kromě obligátního Zmikunda jsou kreativními spolupracovníky Jaze

i architekti ze studia Robust Architects, kteří připravili hravé instalace, umožňující malými velkým návštěvníkům aktivně vstoupit do některých momentů české historie.