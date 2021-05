Kolem světa: Indie - koktejl chaosu

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentní vstupenka na celý květen 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek… Totální chaos! Miliony barev, smradů, vůní i zvuků. O Indii se říká, že ji buď budete milovat anebo nenávidět. Vladimír Váchal si ji však jednoznačně zamiloval a i přes prvotní kulturní šok v roce 2011, se do ní pravidelně vrací. Rozmanitost je pro Indii zcela typická, stejně tak i míra bizáru, která se na vás valí ze všech stran. V rámci Vladimírovy přednášky, tak proletíte touto fascinující zemí, která se zdá být na zcela jiné planetě, než kupříkladu Evropa.

Autokino Strahov dnes slaví první narozeniny: Pulp Fiction

KDY: Od 17.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Autokino Strahov oslaví ve středu 12. května své první narozeniny, a to s filmem Pulp Fiction. Jde o nejkultovnější z kultovních filmů 90. let a je autorskou Biblí Quentina Tarantina, který v tomto opusu definoval základní prvky své režisérské poetiky a vytvořil dílo rozněcující náročné kritiky na festivalu v Cannes, levicové a pravicové intelektuály i zedníky dopřávající si po těžké šichtě trochu oddychu. Pulp Fiction je multižánrovým opusem, který přetéká fetišistickými detaily a popkulturními odkazy a zároveň dokonale funguje jako svrchovaně napínavý film rozvržený do inovativní příběhové struktury.

Moje kino live: Smolný pich

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí

Rumunské komediální drama. Emi (Katia Pascariu), uznávaná učitelka na prestižním gymnáziu, čelí pobouření z jejího virálního domácího sex videa, které uniklo na PornHub. Zdánlivá tříaktovka vytéká z formy. Od dokumentaristicky zachycené Eminy pěší pouti Bukureští na obávanou schůzi rodičovského sdružení se přelévá k powerpointově laděné expozici autorských komentářů k aktuálním tématům rezonujícím (nejen) v rumunské společnosti. Film kulminuje posledním dějstvím na oné obávané schůzi, na které Emi čelí tlaku rodičů na její odchod ze školy. Průběh setkání postupně obnažuje předsudky a pokrytectví panoptikálních rodičů Eminých studentů.

Ponec Online: Lekce Contemporary Dance s Radimem Peškou

KDY: 19-20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

I po dobu uzavření divadel můžete tančit s Poncem. "Každou středu od 19 hodin vysíláme živě lekce contemporary dance, tentokrát s Radimem Peškou. Lekce probíhají v češtině a vstupné je dobrovolné. ​Děkujeme, že tančíte s námi," vzkazují pořadatelé akce. Odkaz na přihlášení naleznete na vaší vstupence a také jej dostanete na e-mail, hodinu před začátkem lekce. Předprodej bude z technických důvodů ukončen v 18.55 v den konání lekce.