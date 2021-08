Letní scéna Harfa: Příště ho zabiju sám!

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 499 Kč

Bláznivá detektivní komedie o tom, co všechno může způsobit taková nevěra a jedna „znebespadlá“ mrtvola. Děj hry se odehrává v luxusním londýnském hotelu Westminster, kde se významný britský politik setká v největším utajení se svou milenkou, sekretářkou opoziční strany. Kvůli nepředvídané náhodě však ztratí kontrolu nad dalším děním a vše se začíná úžasně zamotávat. Množství bláznivých situací, nedorozumění a humorných dialogů přináší komedie jednoho z nejuváděnějších dramatiků současné komediální tvorby Raye Cooneyho. Hrají: Lukáš Langmajer, Michaela Kuklová, Leoš Noha / Jan Bartoška, Barbora Mottlová / Michaela Zemánková, Libor Jeník, Eva Decastelo, Lukáš Rous, Robert Persein.

Auto/letní kino: Shoky & Morthy - Poslední velká akce

KDY: Od 21.00

KDE: Kino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Producenti seriálu #martyisdead z Bionautu ve spojení s mladou producentskou společností Snake Catcher přicházejí s první ukázkou z nového celovečerního filmu o dvou kamarádech youtuberech. Štěpán Kozub jako Šimon alias Shoky a Jakub Štáfek jako Martin alias Morthy jsou dva floutci, jejichž skomírající youtuberskou kariéru osudově změní nehoda na 168. kilometru dálnice D1, na místě přezdívaném Devět křížů. Komedie o honbě za sledovaností, natáčení videí na hraně i opožděném dospívání.

Mirai v Ledárnách

KDY: Otevření areálu 17, začátek koncertu 20

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Od 550 Kč

Kapela Mirai vystoupí v rámci Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník. Nenechte si ujít! Koncertní areál stojí hned vedle historické budovy Branických Ledáren, kde si kromě skvělých koncertů užijete i pohodovou letní atmosféru. V areálu si můžete dát ve stínu drink, Plzeň do skla anebo něco dobrého k jídlu. Stánek má u nás Modrý zub se svojí vychytanou asijskou kuchyní (a taky zmrzlinou), můžete si dát skvělé hranolky u Staré Belgie anebo parádní řecký gyros. Po každém koncertu se koná v Opera stanu afterparty s DJem.

Letní kino Kyje: Pudr a benzín

KDY: Od 20.30

KDE: Farní zahrada při kostele sv. Bartoloměje, Prelátská, Praha 14

ZA KOLIK: Od 80 Kč



Na "celuloidovém filmovém pásu" jsou zachyceny scény ze slavných divadelních her Osvobozeného divadla, zvláště "Sever proti jihu" a "Smoking revue". Ve filmovém příběhu se seznámí kvůli autonehodě nešikovný řidič autokaru Jiří Voskovec s podobně nešikovným dopravním strážníkem Janem Werichem. Společně si oblíbí mladou herečku Martu (Ela Šárková) a díky této náklonnosti se zapletou nejen do osidel lásky k ženě a do lana (ve slavné scéně "lano-li nenapne-li se"), ale nechtěně též do šlamastyky s drogou koksem. Jak se z toho vymotají? Na to se přijďte podívat na farní zahradu v Kyjích. A pozor! film bude promítán "postaru" z filmového pásu o délce 1,5km, takže se může stát, že se zamotá do jeho délky i pan "kinooperatér".

Načeva & Zdivočelí koně na Střeše

KDY: Od 19

KDE: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

ZA KOLIK: Od 309 Kč

Jedná se o nový hudební projekt Načevy, který nese název Zdivočelí koně. Zdivočelí koně zhudebňují básně umělců z 60. – 80. let, kteří byli pronásledováni minulým režimem, jako jsou Václav Hrabě, Ivan Martin Jirous, Pavel Zajíček (báseň Zdivočelí koně si kapela propůjčila jako název celého projektu), Vladimíra Čerepková, ale i méně známých jako je Věra Jirousová nebo Šárka Smazalová. Zdivočelí koně citlivě a přitom silně interpretují básně, ke kterým má Načeva osobní vztah. Zhudebněním těchto básní, chtějí oslovit publikum, které vnímá umění jako citlivou, vnitřní a důležitou součást našeho života, kterou je třeba hledat v dnešním rychlém a konzumním světě. Načeva je výraznou osobností, která se začátkem 90. let objevila jako zpěvačka tamních básní Jáchyma Topola. Její dráha je spjatá také s Michalem Pavlíčkem, se kterým do dnešní doby příležitostně vystupuje a spolupracuje. Načeva také experimentujev elektronické hudbě, kde spolupracuje se silnými osobnostmi z Čech, Slovenska a hlavně z Anglie.