Případ pro sociálku: Co čumíš

KDY: Od 20.00

KDE: Facebookový profil Venuše ve Švehlovce

ZA KOLIK: Zdarma, lze přispět na dobré účely přes www.donio.cz

Žižkovská scéna Venuše ve Švehlovce uvádí šestý ročník festivalu sociálního umění, v online podobě. Dnes: Videomix z připravované inscenace kolektivu Co čumíš, v němž tvoří a účinkují ženy se zkušeností s bezdomovectvím (a špatně placenou prací). Klip na kakofonní hudbu, kterou vytvořila (ne)herečka Jiřina Cilcová. Přijměte pozvání na večírek, kde všechno teče proudem. Je libo chobotnicový koktejl nebo kostku cukru? Nebo dvě nebo tři nebo plnou kabelku? Kdo má peníze, ten makat nemusí. A kdo je chce, tak by si měl rychle najít práci. Třetí inscenace Co čumíš měla být původně o Růžence, která je nucena dělat 48 hodinové směny – jenže – přišla o nohu a my o hlavní herečku – změna – bude to inscenace o pečovatelkách, které mají dojem, že jejich práce nikdy nekončí – jenže – pečovatelky pečují a nemůžou zkoušet – změna – pracuji pro to, abych žil vs. žiji proto, abych pracoval – jenže – přišel zákaz divadelních produkcí – změna – vznikl film o lidech, co z práce nemusí odcházet, protože žádnou nemají nebo žádnou nepotřebují, o lidech, kteří pracují, ale nevydělávají peníze, a taky o lidech, kteří nepracují a přesto peníze vydělávají. Námět: Barbora Šupová, Zuzana Burianová. Vystupují: Jiřina Cilcová, Lada Hajdíková, Jana Horská, Petra Mošovská, Ivana Trousílková, Zuzana Burianová, Radka Josková, Barbora Mitošinková, Barbora Šupová. Výprava: Radka Josková. Hudba: DJ Jínka. Kamera, střih a postprodukce: Alena Julie Novotná. Režie: Zuzana Burianová

Autokino Strahov dnes: Tenet

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Autokino Strahov dnes promítá film Tenet. Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo – Tenet. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla tak, jak je člověk zná.

Kolem světa: Lost Czech Man, Čína

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek, pořádá a uvádí Karel Wolf, přednáší a promítá Martin Půlpán. "Poznáme nejlidnatější zemi světa s tisíciletou historií. Z pouštního města Kashgar v ujgurské autonomní oblasti na západě země poputujeme na východ přes nekonečné pouště Gobi a Taklamakan až do císařského města Xian, kde začínala Hedvábná stezka. Navštívíme hlavní město Peking a supermoderní Sanghai a vydáme se do hor na hranici s Barmou a Laosem objevit malé etnické skupiny a jejich tradice. Řekneme si i zajímavosti o bývalých britských a portugalských koloniích Hongkongu a Macau. Čína je zkrátka země tisíce tváří," zve cestovatel Martin.

Život začíná po stovce: debata a film

KDY: Od 19.00

KDE: Web Skandinávského domu

ZA KOLIK: Zdarma, bez nutnosti rezervace



Ve stáří život zdaleka nekončí, a to ani po stovce. Co takhle založit si blog, naučit se salsu, podnikat výlety nebo začít (zase) studovat na univerzitě? Chuť stále poznávat něco nového není mnohdy otázka věku, ale vůle. O aktivním stáří a životním optimismu si budeme povídat v online debatě na úvod ke švédskému dokumentárnímu snímku Život začíná po stovce. Hosty debaty budou Eliška Děcká z organizace Elpida a seniorka Daniela Peterová, která se dle vlastních slov „ještě do důchodu nechystá“. Dokumentární film Život začíná po stovce (Livet börjar vid 100, 2015, Švédsko, 58 min) vás seznámí s energickou babičkou Dagny, která se narodila v roce 1912, v životě už zažila ledacos a odmítá se nechat semlít vysokým věkem. Pro pořádek dodejme, že Dagny Carlsson letos oslavila 108. narozeniny a prohlašuje, že koronavir si na ni nepřijde. Hlavní je totiž neztratit chuť do života. Hřejivý dokument Åsy Blanckové získal v roce 2017 diváckou cenu na festivalu Jeden svět. Film si můžete volně stáhnout na webu Promítej i ty! a po debatě (nebo kdykoli jindy) jej zhlédnout v pohodlí domova. Odkaz na stažení filmu s českými titulky zde. Beseda bude streamována živě ve od 19 hodin na facebookovém profilu Skandinávský dům a později bude dostupná také v záznamu na YouTube kanále.