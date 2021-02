Autokino Strahov: První člověk

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Strahovské autokino dnes uvádí americký napínavý film První člověk…Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby v přímém přenosu sledovali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut Neil Armstrong slavnou větu „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, který se stal možná nejodvážnější výpravou od plavby Kryštofa Kolumba, byl tímto úspěšně završen. Stejně fascinující ale byla éra, která tomuto letu předcházela, a životní příběh člověka, jenž dostal to privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok. Příběh Prvního člověka začíná v roce 1962, kdy začal pracovat jako pilot pro NASA a kdy se musel vyrovnat s osobní tragédií, smrtí dvouleté dcery na nevyléčitelnou nemoc. Pro práci, která představovala permanentní koketování se smrtí si těžko mohli v NASA vybrat vhodnějšího aspiranta. Armstrong (Ryan Gosling) není vesmírný kovboj, který by riziko podstupoval dobrovolně a s frajerským nadhledem, na druhou stranu ani nepanikaří v situacích, kdy mu jde o život. Jeho základním charakterovým rysem je klid. Klid ve chvíli, kdy se ve zkušebním modulu řítí k zemi volným pádem, klid, když odpovídá synovi na otázku, zda se z mise vrátí, klid ve chvíli, kdy dělá onen historický první krok. Protiváhou tomuto klidu je pak absolutní neklid jeho ženy (Claire Foy) a její vnitřní drama, s jakou prožívá jeho každý úspěch, a možnost, že se už nikdy nevrátí.

Kolem světa: Dálkové treky - nejlepší příběhy z hor

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč, permanentka na celý únor za 990 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek… Rok a půl pěšího putování divokými horami od Zlína až po Baku, nalehko, nízkonákladově a sólo. Cestovatelka Viktorka Hlaváčková povypráví nejlepší příběhy z hor, které se jí přihodily na dálkových trecích přes Karpaty, Balkán a Kavkaz… Proč ji o půlnoci zamknuli rumunští lesníci v kadibudce. Jak ji chtěli Turci provdat nebo jak probíhal výslech, když ji zadrželi ázerbajdžánští pohraničníci…

Jak ji v Albánii unesl řidič z obavy, že by ji mohla unést místní mafie nebo jak na Ukrajině prohrála řecko-římské zápasy a vyhrála turnaj ve střelbě brokovnicí…

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Pivo s Vráťou Brabencem online

KDY: Od 19.00

KDE: Havel Channel

ZA KOLIK: Zdarma



O pohnutém životě umělce a zahradníka, plném, mimo jiné, dravosti a sveřeposti, o psaní a hraní a také o alkoholu a covidové pandemii jako metlách lidstva, bude s legendárním muzikantem a básníkem Vratislavem Brabencem a jeho přítelem a nakladatelem Richardem Pechou hovořit Jáchym Topol.

Václav Cílek: Dvojsečnost obtížných let

KDY: Od 20.30

KDE: Web Městské knihovny

ZA KOLIK: Zdarma



Celosvětovou krizi vyvolanou pandemií laureát ceny Vize 97 nebere jako izolovaný dějinný okamžik, po němž nastane hladký návrat zpět. Pomocí historických analogií její dopady spatřuje v prohloubení změn vyvolaných ekonomickým propadem v roce 2008 (nástup nových politických témat a elit). Utváření sociální rovnováhy je podle něj ohrožováno riziky spojenými s klimatickou změnou, novými technologiemi a technokratickým uvažováním. Václav Cílek oproti tomu oceňuje „rozumnost“ lidí žijících v kontaktu s přírodou a uvádí příklady jejich aktivit rozvíjejících komunitu. Přednáší geolog a spisovatel RNDr. Václav Cílek, CSc.

Ponec online: Lekce Contemporary Dance s Martou Vodenkovou Trpišovskou

KDY: Od 18.55

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma, přispět umělcům můžete v dobrovolné výši zde



"Pojďte se rozehřát, protáhnout a naučit se pracovat s novými pohybovými principy. Po dobu uzavření divadla zůstáváme s vámi a každou středu od 19 hodin vysíláme živě lekce Contemporary Dance z divadla Ponec. Tato lekce je určená všem, kdo mají chuť skrze pohyb objevit něco nového a užít okamžik spojení se svým tělem. Forma improvizace umožňuje nezávislost na tanečních dovednostech a vítáni budou zkušení i nezkušení. Primárně se zaměříme na anatomii v pohybu, hlubší uvědomění si jednotlivých spojitostí v těle v kombinaci s konkrétní kvalitou pohybu," zvou zájemce lidé z divadla Ponec.