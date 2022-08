Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster (Natalie Portman), která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude pozdě.

Divadlo Ungelt: Krásná vzpomínka

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Ungelt, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 550-670 Kč



Jaké to je být pianistou nejhorší zpěvačky všech dob? Bizarní příběh Florence Foster Jenkinsové plný živě hrané jazzové i operní hudby.

Letní scéna Harfa: Perfect Days

KDY: Od 20

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská, Praha 9

ZA KOLIK: 399-599 Kč

Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno: prosperující firmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – nějak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a potencionální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají. Barbs si připadá absolutně nenaplněná. K čemu je žití na vysoké noze, když na vás v obrovském bytě nikdo nečeká? Na co máte spoustu peněz, když je nemáte s kým utrácet? A co teprve, když je vám 40 a biologické hodiny bijí jako o závod? Lov na kvalitního dárce spermatu se pro ni pomalu ale jistě stává prioritou a posedlostí… Romantická a svižná komedie, která netradičním způsobem ironizuje (anti)feministická klišé.

Příští stanice: Chvalský zámek

KDY: Denně do 21. srpna 9-17

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč



Potěšte se výstavou plnou kol a koleček, která vám představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem. Nejstarší vystavené hračky pocházejí z období Rakousko-Uherska a první republiky, mladší exponáty z 50. až 80. let 20. století. Děti se mohou těšit na koňské povozy, mechanická autíčka, letadla, lodě, tramvaje, autobusy, železniční hračky i vojenskou techniku. V sortimentu dopravních hraček nebudou chybět ani tanky, ponorky nebo závodní bugatti. Maminky i malé slečny potěší také historické kočárky pro panenky nejrůznějších tvarů a velikostí. Velkou dopravní atrakcí budou jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště jezdící přesně podle jízdního řádu. Na nejmenší návštěvníky čeká také dílnička s kultovními stavebnicemi Merkura Seva, zábavné hry s dopravní tematikou, šlapací autíčka i koloběžky a dětská dopravní kancelář.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plným těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo

Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.