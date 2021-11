Jak se hledají princezny

KDY: 14.30-16

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč

Loutková hra s maňásky v dřevěném paravánu, s herci a muzikou. Za aktivní účasti dětí se trojice zázračných kumpánů snaží osvobodit princeznu z čarodějova zajetí. Příběh je zpracován podle pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Inscenace vychází z tradice českého loutkového divadla. Příběh přináší téma přátelství a kamarádské pomoci v nouzi. Vypráví o lásce, která přece jen „něco stojí”. Hraje Divadlo Bořivoj.

Gaia Mesiah v Akropoli

KDY: Od 19.30

KDE: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

ZA KOLIK: 450 Kč



Nejdivočejší z českých rockových kapel oslaví 20 let! Jediná pražská zastávka slavnostního tour poctí Palác Akropolis. Nenechte si ujít výroční show této energické úderky a naberte neskutečnou energii.

Auto/letní kino Strahov: Eternals

KDY: Od 19

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Kolem světa: Portugalsko ze severu na jih

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Do Portugalska jsem se zamilovala už během půlročního studia v Lisabonu.Od té doby se tam vracím na dovolenou ale i pracovně, protože jsem si postudiu založila se spolužákem firmu na dovoz portugalských vín. V mojídalší přednášce bych vás chtěla provést Portugalskem od severu k jihu aukázat vám, že tato země má opravdu co nabídnout. Společně se mrkneme donejsevernějšího regionu Vinho Verde. Zastavíme se v Portu a v údolíDouro, kde se pěstují hrozny na slavné portské víno. Zdoláme nejvyššíhoru kontinentálního Portugalska, stavíme se v Aveiru, přezdívanémportugalské Benátky. Po pobřeží to vezmeme do Lisabonu a jeho okolí, kdepřidám pár tipů na jednodenní výlety. A pak sjedeme ještě níž přesprosluněné zemědělské Alentejo až na samý jih Portugalska do Algarve.Společně nakoukneme i do některých vinařství, která máme my v nabídce," zve na přednášku cestovatelka Petra Nováková-Čermáková.

Mladí ladí občanskou společnost II

KDY: Od 16

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Jak se zapojují mladí lidé do občanské společnosti? Co si myslí o neziskových organizacích, dobrovolnictví, charitě a jak to dávají najevo? Mají pro ně ještě stejný význam pojmy, s nimiž se ztotožňovala Olga a Václav Havlovi – pravda a láska, soucit a pokora? Beseda se uskuteční v rámci 2. ročníku výzvy Daruj srdce pro středoškolské studenty, jejíž cílem je zapojit mladé lidi do pomoci potřebným. Pozvání přijali patronka výzvy a moderátorka Kateřina Pechová, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja a také zástupci organizací Česká středoškolská unie a Fridays for Future.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.