Kolem světa: O neobyčejném životě česko-etiopské rodiny v Etiopii

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je seriál cestovatelských přednášek, které uvádí Karel Wolf. "V Etiopii jsem strávila 3 roky - nyní zde žijeme spolu s etiopským mužem a třemi malými dětmi druhým rokem. Představím vám tedy Etiopii obyčejnou i neobyčejnou, z mého pohledu, kdy do této úchvatné země tak trochu patřím - mé děti tu mají dědu a babičku a ve které zároveň budu vždy cizinkou. Etiopie je země kontrastů. Žije zde přes 110 milionů obyvatel, mnoha vyznání, etnických skupin, jazyků a kultur. Je zemí hor, jezer, jsou tu pouště i zelené divočiny. Známe ji jako zemi, odkud pochází káva, se kterou tu zachází s posvátnou úctou. Málo kdo ví, že zde Češi již před téměř 100 lety vařili pivo. Etiopie nebyla nikdy kolonizována a cestovní ruch tak, jak ho známe, je tu stále v plenkách. Proto tu můžete při cestování zažít nesčetná překvapení a dobrodružství. Etiopie je kolíbkou křesťanské civilizace.Je drsná, dynamická, autentická a za každou cenu svá. O tom všem a ještě mnohém dalším vám budu vyprávět," zve na přednášku a promítání cestovatelka Petra Antošová.

Autokino Strahov: Colette - Příběh vášně

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Dnes vás čeká britsko-americké životopisné romantické drama Colette. Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího, charismatického pařížského literáta Willyho. Poté, co se vezmou, je Colette z klidného venkovského prostředí katapultována do světa zářivých pařížských salónů a opojných večírků francouzské smetánky. Colette se přizpůsobuje novému životu, noří se do bohémského světa svého manžela. Inspirativní prostředí v ní probouzí kreativitu a spisovatelský talent. Píše první dílo ze série o Claudine. Willy jí dovolí publikovat pouze, pokud román vyjde pod jeho jménem. Fenomenální úspěch Claudine dělá z Willyho slavného spisovatele a z manželského páru opravdové celebrity. Jenže emancipovaná Colette touží po uznání. Jejich manželství se nejen vlivem Willyho nevěry a Colettina vzrůstajícího zájmu o ženy začíná hroutit. Willy se však své talentované ženy za žádnou cenu nehodlá vzdát…

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Valašsko: Tady jsem doma

KDY: 17-19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



"Světová rarita v podobě Covid 19 donutila velice rychle přehodnotit mé dosavadní cestovatelské plány. Odmítal jsem se ale vzdát pohybu na čerstvém vzduchu a tak logicky přišel nápad poznat více svou rodnou domovinu. Po stovkách kilometrů šlapání zvlněnou krajinou, od jara do podzimu, sám či s kamarády jsem procházel více či méně známými místy. Přestože nemluvím valašsky, neholduji folklóru a chuť frgálů je spíše vzpomínkou na má pubertální léta, tak se považuji za hrdého obyvatele tohoto rázovitého regionu. Na co jsem za celou tu dobu přišel? Že mi Valašsko a jeho přilehlé oblasti přirostly k srdci, toto je můj jediný a skutečný domov," zve na svou přednášku Michal Štěpánek.

Filmový klub online: Sedmikrásky

KDY: 20-22

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 100 Kč



Po dobu uzavření kin si vedle online projektů Moje kino Live a Kinaspolu připomínáte i významné české filmy, které si tak zatím také promítnete alespoň online v rámci virtuálního filmového klubu. Dnes to jsou Sedmikrásky. Druhý celovečerní film Věry Chytilové o dvou Mariích, které se rozhodnou být zkažené a o bludném kruhu pseudohodnot a pseudovztahů.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.

Ponrepo dětem online: Animace materiálu

KDY: Od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Už jste někdy viděli animované hrdiny ze skla či kukuřičného šustí, z kusů dětské stavebnice nebo kamení? Ve třetím pásmu krátkých filmů věnovaných animaci materiálů je rozhodně spatříte. Tentokrát se totiž zaměříme na netradiční materiály, které se na první pohled k animaci vůbec nehodí. Režisérka Hermína Týrlová dokázala v legračním příběhu o dětských kalhotkách rozpohybovat nejen kusy oblečení, ale i sklo nebo slaměného strašáka. Oživení se nevyhla ani duhová skleněnka, se kterou si hrají zvířátka z dřevěné dětské stavebnice ve filmu Kulička. Dílky stavebnice se svižně hýbají a vytvářejí různorodé geometrické tvary i v loutkovém filmu Proč pláče žirafa, a v hravém snímku filmového experimentátora Garika Seka prožívají krátká dobrodružství postavy z opravdových kamínků. Na závěr uvidíte scény z vesnického života, kterými vás za rytmu lidové hudby provedou jedinečné figurky z kukuřičného šustí.





Jóga pro každého

KDY: 18.30-19.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Vyzkoušejte si jógu. Lekce je pro všechny a pro všechno - pro začátečníky, pro ty, kteří chtějí být v dobré kondici, pro dobrou náladu, pro uvolneni stres a únavu a pro zvýšení imunity.