Auto/letní kino: Free Guy

KDY: Od 20.00

KDE: Kino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Americká sci-fi komedie. Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve skutečnosti nehratelnou postavou ve videohře. A tak se rozhodne stát se hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde neexistují žádná omezení a kde je vše dovoleno musí zachránit svět dřív, než bude zničen.

Národní divadlo zahajuje sezonu

KDY: 14-22

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1



Novou sezonu začne Národní divadlo tradičně velkou oslavou. „Stejně jako vloni se na první školní den setkáme na pražském Střeleckém ostrově, kde bude připraven bohatý program, na kterém se podílejí všechny soubory Národního divadla a jehož průvodci budou Anna Fialováa Matyáš Řezníček z činoherního ansámblu,“ zvou pořadatelé akce. Můžete se těšit mimo jiné na tvůrčí dílny pro děti i dospělé, na besedy ND Café s umělci z Baletu, Činohry, Opery i Laterny magiky. Proběhne také bazar oblečení umělců, jehož výtěžek opět poputuje na výsadbu nových stromů; k dispozici bude rovněž stánek s možností koupi vstupenek na představení ND, širokou nabídkou propagačních předmětů ND, nebo losovacím osudím o ceny.

Švandovo divadlo: Kdo je tady ředitel?

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 420 Kč

Skvělá dánská komedie od Larse von Triera. Ravn je ředitelem a zároveň majitelem firmy, to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec!