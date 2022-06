Po onlinovém seriálu Vyšehrad přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu, za kterým stojí jeho původní tvůrci. Bývalý sparťanský hráč Julius Lavický je pořád stejně nekorektní a za hranou, jen mu život přináší nová dobrodružství a překvapení, která z něj dělají dospělejšího Laviho… Od chvíle, kdy diváci mohli Julia Lavického (Jakub Štáfek) vidět naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), „pořád stejný dement“, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru Jardy… Na svatbě, která stála majlant, ale zjistí, že má už osmiletého syna, což novomanželku rozhodně nepotěší. Nedostatek financí se rozhodne řešit půjčkou od ne zrovna čestné party, zároveň se snaží nepřijít o manželku hned ve svatební den, postarat se o dítě, což je mu na hony vzdálené, dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s praktikami jistého fotbalového Taťky… Prostě už zase se řítí jak lavina – z jednoho problému do druhého!

Farmářské trhy na Pankráci

KDY: Každou středu od března do konce roku 8-18

KDE: Před obchodním centrem Arkády Pankrác, Praha 4

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Cílem farmářských trhů je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a pouze lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty.

Divadlo Ungelt: Slepice na zádech

KDY: Od 20

KDE: Divadlo Ungelt - Letní scéna, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 690-850 Kč

Muž zapomněl na její narozeniny. Je to dostatečný důvod k vraždě? Bláznivá groteska o šílenství, k němuž vás dožene manželství.

Den dětí s Městskou policií

KDY: 9-19

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup 1 Kč pro děti do 15 let, ostatní běžná cena vstupenky



Čeká na vás: Hudební program - Bohemian swing band, terasa Vzdělávacího centra • Vydávání dárků, u Vzdělávacího centra • Hod na cíl – Semafor, pod Vzdělávacím centrem - křižovatka u lachtanů • Fotokoutek, Dětský areál - vedle divadélka Archa • Divadlo Koloběžka, Divadélko Archa • Skákací hrad, Veselovského louka • Malování na obličej, Veselovského louka • Chůze na chůdách + Rotopedo, cesta vedle expozice pelikánů a mravenečníků • Dětská dopravní školička, křižovatka mezi gepardy, velemloky a šelmami • Bungee running, loučka za pokladnou dětské tramvaje a občerstvení.

Den dětí na Vyšehradě

KDY: 10-18.30

KDE: Staré purkrabství na Vyšehradě, Praha 2

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné na venkovní akce, uvnitř za poplatek

Po úspěchu loňského prvního ročníku chystá Národní kulturní památka Vyšehrad svým nejmenším návštěvníkům i letos na Den dětí program plný zábavy a překvapení. Komorní sál na Starém purkrabství bude dopoledne hostit festival MiniKUK! se dvěma představeními pro batolata Výlet, odpoledne se v sále rozbalí nafukovací hvězdárium s filmovou pohádkou Polaris.

Slyším, vidím, chutnám svět

KDY: 12-22

KDE: KD Ládví, Burešova 2, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Cesta kolem světa za jeden den? Ano, je to možné! Druhý ročník festivalu Slyším, vidím, chutnám svět nabízí jedinečnou možnost okusit pokrmy z nejrůznějších zemí, a to za pestrého hudebního doprovodu, mj. z Mexika či Irska. Chybět nebudou ani poutavé cestovatelské přednášky, tentokrát na téma Island a Tanzánie. Součástí programu jsou v neposlední řadě oslavy Mezinárodního dne dětí. Bude se malovat, zpívat, tančit a hrát, připraveny budou nejrůznější tvůrčí dílny. Za omamnou vůní dálek se přitom nemusíte vydat daleko, stačí vyrazit 1. 6. na Ládví. Akce se koná od 12 do 22 h přímo na stejnojmenné zastávce metra C. Dětský den bude probíhat od 14 do 18 h.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč

Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!