Řemeslný jarmark

KDY: 10-18

KDE: Šesťák, Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Zdarma

Ukázky řemesel, prodej rukodělných výrobků, tvořivé dílny a opékání buřtů. Akce se bude během prázdnin opakovat každou středu.

Letní kino: Eric Clapton

KDY: 19-21

KDE: Pivovar Spojovna, U Kunratického lesa 1801, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Dokumentární film Eric Clapton přináší nevšedně intimní pohled na umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády. Celý dokument je věrohodný i díky tomu, že je doplněn o vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých.

Výstava George 33

KDY: Dnes a zítra, 16-18

KDE: Artinbox Gallery, Dům v Kinně, Perlová 370/3, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava maleb a kreseb George Radojčiče u příležitosti autorových 33. narozenin. Kurátorka: Nadia Rovderová. George Radojčič, kmenový autor galerie Artinbox, oslavil 28. března své 33. narozeniny. V malém sále a klubu galerie vystavíme malby a kresby z poslední autorovy tvorby

Národní muzeum online: Hudební zvěřinec

KDY: Nonstop

KDE: www.nm.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Muzea se pomalu otevírají, ale vzhledem k okolnostem se na jaře houfně přesouvají do online prostředí. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy.

Vyzkoušejte například virtuální pozvánku na připravovanou výstavu Hudební zvěřinec v Českém muzeu hudby. „Pojďte s námi pootevřít dveře do kouzelného světa hudby a zvířat. Prozkoumáme, kde se zvířata ukrývají v hudebních nástrojích. K poslechu budou populární písničky, slavné skladby, ale i skutečné zvuky přírody,“ lákají zájemce kurátoři této zajímavé výstavy.

Viktoriánská promenáda

KDY: Denně až do 26. 7., 10-17

KDE: Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do doby, kdy je volný čas výsadou majetných vrstev, kdy být viděn na správném místě, v patřičném oděvu a při populární aktivitě, je nezbytné pro prestižní postavení ve viktoriánské společnosti. Výstava ze soukromé sbírky historických oděvů a kuriozit z let 1850-1920 je zaměřena na tradice trávení volného času a zábavy na konci 19. století.

Blanka Matragi: Timeless

KDY: Až do 31. 12., 10-19

KDE: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

ZA KOLIK: Od 155 Kč



Výstava představuje expozici mapující pětatřicetiletou kariéru módní návrhářky Blanky Matragi. Na výstavě najdete také její nejnovější kolekci Elements.

Venkovní jóga pro seniory

KDY: 10.30–11.30 a 14.30–15.30

KDE: BB Centrum, Náměstí Brumlovka, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Pro všechny seniory, kteří mají rádi cvičení v přírodě, chtějí se protáhnout

a potkat se s novými lidmi, jsou připraveny pravidelné lekce jógy pod vedením instruktorky Diany Bouni.