Jak si zpestříte tento den? Podívejte se níže na přehled dnešních zajímavých akcí.

Oslavy patnácti let OC Arkády Pankrác jsou v plném proudu. | Foto: OC Arkády

Museum Kampa prodlužuje aktuální výstavy Fashion Paradox - MódaX Umění a Lubomír Přibyl - Retrospektiva



Kdy: Do 19. listopadu

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1



Museum Kampa se pro velký zájem o své aktuální krátkodobé výstavy rozhodlo je prodloužit, a to rovnou o dva týdny. Výstavy revoluční módy primárně z 60. leta celoživotního díla malíře a grafika Lubomíra Přibyla tak potrvají až do 19. listopadu. K oběma výstavám byly museem vydány obsáhlé katalogy… Výstava Fashion Paradox, Móda X Umění je umístěna ve dvou hlavních sálech Musea Kampa a představuje bezmála 100 dámských šatů primárně z 60. let minulého století. Návštěvníkům je skrze ně vyprávěn příběh o zrodu moderní ženy, který je právěs revoluční módou 60. let úzce propojen. Setkáme se zde s šaty krátkými i dlouhými,hedvábnými, sametovými, z plastu i papíru. Ikonické kousky návrhářů jako Christian Dior, Yves Saint-Laurent, Coco Chanel či Paco Rabanne jsou ve výstavě konfrontovány sesbírkou výtvarného umění Musea Kampa ze stejné doby. Najdeme zde díla Adrieny Šimotové, Nadi Plíškové, Pavly Mautnerové, Ladislava Sutnara, Mikuláše Medka, Karla Malicha a mnoha dalších… Výstava Lubomíra Přibyla pak představuje průřez celoživotním dílem tohoto šestaosmdesátiletého malíře a grafika. Ve dvou patrech musea jsou k vidění nejen jehotypické geometrické obrazy či reliéfy, ale i rané figurativní olejomalby, strukturálníobrazy inspirované návštěvami v laboratoři vysokého napětí v Běchovicích a výběrz Přibylova oceňovaného grafického díla.

Blackwater Holylight & Iron Jinn v Modré Vopici

Kdy: Od 19

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: Od 390 Kč

Hudba a svět BLACKWATER HOLYLIGHT, jak už název napovídá, je plný kontrastů. Jejich zvuk i riffy jsou heavy, psychedelické, melodické, třaskavé a přitom čisté. Je to heavy kapela, která se noří nepropustných vln, z nichž ale posluchače pravidelně nechává nadechnout nad hladinou, nad níž je to plné života. BLACKWATER HOLYLIGHT jsou barevný svět nečekaných tvarů a forem, takže jejich doslova tlustým zvukem se vynořují meditativní, podmanivé skladby plné hypnotického zvuku, které budují napětí a přitom vtahují do intimních nálad, jež píseň často obrací naruby. Před Blackwater Holylight vystoupí IRON JINN, kteří letos vydali samou chválu sklízející debut, jež se řídí logikou snu. Totiž žádnou. Jde fantazijní snovou realitu vyvolanou skutečnými událostmi.

Muzeum fantastických iluzí Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Arkády Pankrác slaví 15 let

Kdy: 6. až 11. listopadu, denně

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma

BIRTHDAY PARTY: Obchodní centrum Arkády Pankrác slaví celý týden od 6. do 11.11. své 15. narozeniny. Z bývalé tržnice v budově montovny se stánky se zeleninou, ovocem, nebo obuví vyrostli Arkády do krásy. Developerská společnost ECE, která je od počátku jediný provozovatel, slavnostně otevřela tento komplex přesně 14.listopadu 2008. Od té doby centrum prošlo řadou změn a inovací.

Týden oslav Arkády Pankrác slavíme 15, který proběhne od 6. do 11. listopadu odstartuje pondělní autogramiádou herců ze seriálu Ulice a možnost zahrát si AZ kvíz na cestách naživo. V průběhu týdne pak proběhne série eventů pro různé cílové skupiny – ať seniory, mládež, zaměstnance ale i maminky a děti – vše pak vyvrcholí sobotním koncertem Jana Bendiga. Po celou dobu oslav budou přichystány soutěže, workshopy, herní a dětské koutky, cvičení, dílničky.

Přijďte kdykoliv průběhu celého BIRTHDAY WEEK do OC Arkády Pankrác, jako na každé správné oslově nebude chybět pohoštění, hudba a zábava. Kompletní program najdete na zde.

Muzeum Karla Zemana slaví narozeniny Kdy: Do 11. listopadu

Kde: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

Za kolik: Vstupné do muzea 160 Kč zlevněné, 250 Kč dospělí Muzeum Karla Zemana v Praze na Malé Straně slaví do středy 11. 11. 2023 své 11. narozeniny. Dárky dostanou jeho návštěvníci. V průběhu celého narozeninového měsíce získá každý návštěvník Muzea Karla Zemana k zakoupené vstupence hrací kartu srdcovou jedenáctku, se kterou bude následně moci čerpat narozeninové výhody u srdečních partnerů Muzea. Od každého partnera získá návštěvník při čerpání odměny na svou kartu razítko. Všichni, kteří do konce oslav nasbírají všech 11 razítek, získají unikátní žolíkové karty s postavami z filmů Karla Zemana, které Muzeum přímo pro tuto akci připravilo. „Za těch 11 let prošlo branou muzea téměř 400 000 návštěvníků včetně významných osobností ze světa nejen českého, ale i zahraničního filmu, a to nás velmi těší. Máme radost, že můžeme odkaz geniálního filmového tvůrce Karla Zemana šířit dál napříč generacemi a kontinenty,“ s nadšením říká jeden ze spoluzakladatelů Muzea filmový producent Ondřej Beránek. „Expozice Muzea je navržena tak, aby byla interaktivní a její podoba držela krok s moderními technologiemi. Díky tomu se návštěvník může jako baron Prášil proletět na dělové kouli nebo si vytvořit vlastní animaci jako vystřiženou z filmu Karla Zemana. Celé Muzeum je zároveň plně bezbariérové a obsah expozice je přeložen do českého znakového jazyka. Na příští rok připravujeme zpřístupnění expozice pro lidi se zrakovým postižením a to nám dělá velkou radost,“ dodává Lenka Priknerová, ředitelka Muzea Karla Zemana. Více informací zde.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava: Století českých zednářů

Kdy: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: 80-149 Kč

Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.