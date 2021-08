Famous Swing Melodies - Petra Vlková & Jakub Zomer Quartet

KDY: Od 19

KDE: Gauč ve Stromovce, Výstaviště 415, Praha 7

ZA KOLIK: 90 Kč

Swingoví tanečníci i vy, které swingová muzika potěší pouhým poslechem - přijďte se zhoupnout a užít si všechen swing, co v sobě zrovna najdete. "Zahrajeme a zazpíváme vám swingovky americké i lokální, v angličtině i po našem, rychlejší i poklidně plynoucí, humorné, škádlivé, ale také plné sentimentu. Vybrali jsme jen ty největší hity – Fly Me To the Moon, Something Stupid, Fever, Blue Berry Hill, Klobouk ve křoví, Marnivá sestřenice a další. Nadčasové, uchu i srdci lahodící texty a hudba vám zlepší náladu a swingující rytmus jistě nenechá v klidu ani žádnou tancechtivou nožku.Pěveckých partů a průvodního slova se ujme sehrané a ostřílené duo Petra Vlková a Jakub Zomer. Jakub vás navíc potěší svou brilantní hrou na piano, o pořádně swingující basovou linku se postará kontrabasista Jan Kořínek a ten správný taneční šmrnc si vezme na starost bubeník Martin Schultz," vzkazují pořadatelé.

Aneta Langerová: Dvě slunce

KDY: Od 19.30

KDE: Azyl 78, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 790 Kč



Aneta Langerová se po vzácném čase Na Radosti vydala domů do svého nitra a stala se pozorovatelem nových příběhů. Následovat Anetu do světa dvou sluncí znamená zaposlouchat se do tónů hudebního časoprostoru duše. Vnímavý pozorovatel v každém z nás se může vydat na cestu fantazie a setkat se s odvážnými alkami, vědomým stromem, příběhy Marie, Bílého Dne či Antonína. Společně se vyšplháme na vysokou horu, odkud na obloze uvidíme táhnout obrazy snů toužícího netopýra, boj větrných mlýnů, bouři ve sklenicích vody, ale také tkáně lesů a řek divokých. Někteří z nás snad pocítí závrať z toho, Jak krásné je být milován, z pokorného ptačího tance anebo z pocitu, že život v absolutním míru máme na dosah.

Letní scéna Harfa: Není Korona jako Corona

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 499 Kč



Černá komedie ze žhavé současnosti. Pohled na to, co udělá s lidskými charaktery nečekané nebezpečí způsobené čínským virem, který celý národ uvrhne do karantény a „domácího vězení“. Příběh s humorem nahlíží do lidských duší jedné obyčejné české rodiny, sleduje její možnosti i nemožnosti a jejich úsilí, že „Společně to zvládneme.“ Hrají: Petr Jablonský, Jana Galinová, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka, Petr Erlitz.