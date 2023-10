Už máte plán, jak si zpestřit start nového týdne? Podívejte se na pár akcí, které se dnes v Praze konají.

Lenka Ničková dnes zahraje v Malostranské Besedě. | Foto: archiv pořadatelky akce

Lenka Ničková zahraje v Malostranské Besedě a pokřtí nové album

KDY: Od 19.30

KDE: Malostranská beseda, Malostranské náměstí 35, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč

Zpěvačka a spisovatelka Lenka Ničková zazpívá v pondělí 9. října v pražské restauraci Malostranská Beseda na Malé Straně. Jak sama říká: „Někdy nám život připraví mnoho situací: setkání a ztráty, návraty, které nám vezmou dech, zklamání, která nám podrazí nohy, lásky, které nás vynesou do nebes či srazí na kolena.“ O tom všem zpěvačka něco ví a píše písně. O touze, čekání, naději, vzteku i smíření – tedy o situacích, které prožila, stejně jako každý z nás. Pro každý příběh si vybrala jiný hudební žánr, na své si tak přijdou milovníci šansonu, folku, blues či rocknrollu nebo sborového zpěvu. Návštěvníci koncertu také uslyší písně, jejichž žánr je nejasný, neboť pocházejí odněkud z jejího nevědomí a nenechají se spoutat žádnými pravidly. Podařilo se jí tak vytvořit barevnou všehochuť, z níž si každý vybere tu nejoblíbenější. Na koncertě navíc zpěvačka pokřtí společně se známou šansoniérkou a herečkou Renatou Drössler své třetí album s názvem Vezmu své tělo na procházku. Hudbu i české či anglické texty si píše sama, některé melodie jsou převzaté, aranže vytvořili Patrik Stoupa a Zdeněk Zázvůrek, který se věnoval i režii zvuku.

Výstava: Století českých zednářů

KDY: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

ZA KOLIK: 80-149 Kč



Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.

Vydejte se do Bradavic

KDY: Denně do 22. října, pondělí až pátek 11-20, víkendy 10-19

KDE: Obchodní centrum Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Všem fanouškům Harryho Pottera se ve Westfield Chodov otevírá svět kouzel! Přijďte si od 25. září do 22. října do Westfield Chodov prohlédnout umělecké interpretace ikonických míst a užít si řadu tematických aktivit z oblíbené filmové série. Na co se můžete těšit? Návštěvníci si budou moci prohlédnout stylizovanou repliku vlaku Bradavický expres, projít Hagridovou chatrčí a vyzkoušet si slavný famfrpál, kouzelnickou soutěž v házení camrálem do obručí. Obdivovat můžete také uměleckou ilustraci inspirovanou Zakázaným lesem, kde se můžete vyfotografovat s kouzelnými bytostmi ukrytými ve stromech nebo v kvízu prověřit své znalosti o světě Harryho Pottera a užít si taneční vystoupení valčíku z filmu. Informace o připravovaném programu zveřejníme s blížím se datem akce.

Miro Požár: V duši umělce

KDY: Do 31. října denně 11-18

KDE: Nákupní centrum Palladium (Gaming – Art – Relax Zóna), náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



V nákupním centru Palladium byla vernisáží zahájena nová výstava obrazů a soch českého malíře, sochaře a fotografa Miro Požara pod názvem V duši umělce. „Inspiraci čerpám z moře, žen a rumu“, komentuje své umění Miro Požar. Jeho dílo začíná u klasického ztvárnění ženského těla, pokračuje přes abstraktní obrazy až po kombinaci různých materiálů, například rezavých předmětů či lan. Na výstavě „V duši umělce“ v Palladiu bude k vidění na 50 obrazů a 9 soch. Výstava pro širokou veřejnost bude otevřena od 7. 9. do 31. 10. 2023 v nákupním centru Palladium ve 2. patře, v prostoru „Gaming – Art – Relax Zóna“. Zóna je otevřena denně od 11 do 18 hodin. Vstup do Zóny je zdarma. Kromě výstavy si v Zóně zákazníci mohou zahrát vybrané hry ve virtuální realitě, odpočinout si v pohodlném křesle nebo si nabít svůj mobilní telefon.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.