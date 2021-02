Kolem světa: Namibie a Botswana

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč, permanentka na celý únor 990 Kč

Další díl ze seriálu cestovatelských přednášek… "Nezapomenutelná cesta terénním autem africkou divočinou. Botswanská poušť Kalahari a magické solné pláně Makgadikgadi, obrovská koncentrace zvířat v krásném parku Chobe a v deltě řeky Okavango. Pohled do života Sanů - křováků a jejich unikátní obrazy na skalách Tsodillo Hills. Krátký přejezd do Zimbabwe na Viktoriiny vodopády. Na severu Namibie navštívíme vesnice kmenů Himba, Herero a Zemba. Projedeme obrovský park Etosha. Zažijeme drsné klima jedné z nejkrásnějších pouští světa Namib. Obrovské červené duny Sossusvlei a staré kmeny akácií Deadvlei. Desítky tisíc lachtanů na pobřeží Cape cross a zažijeme město duchů Kolmanskop a nakonec drsný Fish River Canyon," zve cestovatel David Švejnoha.

Moje kino live: Sama nocí tmou

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč (dle vašeho rozhodnutí)



Nemůžete do kina? Kino přijde za vámi… Vizuálně výrazný celovečerní režisérčin debut je naplněn promyšlenými odkazy na symboly západní popkultury a íránskou brakovou estetiku. Tento působivý film vypráví o nečekaném setkání enigmatické upírky zahalené závoji s perským Jamesem Deanem ze Zkaženého města. Autentický černobílý snímek s pochmurnou atmosférou je odvážným a osobitým, těžko zařaditelným žánrovým mixem Sergia Leoneho s Davidem Lynchem. Poprvé byl s úspěchem uveden na filmovém festivalu Sundance.

Vršovické divadlo Mana: 5 za 1

KDY: 19-23

KDE: Vstupenky zde (odkaz ke sledování obdržíte po zaplacení)

ZA KOLIK: 150-500 Kč (dle vašeho rozhodnutí)



V pořadí již druhý stream vršovického divadla Mana, tentokrát titulu 5 za 1 v titulních rolích se Stanislavou Jachnickou, Denisou Pfauserovou, Danou Černou, Danou Sedlákovou a Terezou Vítů. Záznam bude k dispozici do 23 hodin, vstupenky je možné kupovat do 21 hodin… "Nejradši bych ho zabila!" to je postoj většiny tak či onak ztroskotaných žen, které se shromáždily v garsonce podnikavé Anny, vůči jejich současným či bývalým partnerům. A ne, že by neměly důvod – lži, nevěra, bití, anebo jen roky trvající lhostejnost. Ale je od slov k činům opravdu tak daleko? A jsou vinni pouze muži? Nejsme v životě tím, čím se rozhodneme být? Historie jednoho odpoledne, které změní život pěti žen, brilantními dialogy nejen baví, ale ukazuje i řadu problémů, které se osamělé ženě mohou jevit fatální. Ale i to, že pár dobrých kamarádek může drama změnit v novou perspektivu.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.