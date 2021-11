Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Kolem světa: Dolomity - léto nebo podzim?

KDY: Od 20.00

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Dolomity jsou jedny z nejhezčích hor z celého světa. Pojďme se společně podívat, jak vypadají v různých ročních obdobích. Zaujme Vás spíše jarní zeleň společně s rozkvetlými rododendrony, nebo dáte přednost krásně zbarveným modřínům, které se po zasvícení slunce promění v "hořící pochodně"? Podíváme se na fotografie z méně známých míst. Ukážeme si kouzlo východů a západů slunce, jak v malebných průsmycích, tak i z horských štítů. Teď už mnozí z vás pochopí, proč se vyplatí vstávat brzy ráno. Nevěříte?Společně si projdeme, co si s sebou na takový výlet zabalit do batohu a bez čeho se určitě neobejdete! Počasí, které se mění z minuty na minutu vás někdy doslova učaruje. Sami jsme byli překvapeni. Ve formě videí a fotografií si ukážeme jedny z nejhezčích treků z celých Dolomit! Obdivovat budeme nejen nasvícené horské štíty, ale i jezera a průsmyky. Uvidíte sami, že i Vás Dolomity učarují stejně jako mě!" zve na přednášku cestovatel Vladimír Hammer.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Příliš drahý jed

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 140 Kč



Alexandr Litviněnko, bývalý agent KGB a FSB, emigroval v roce 2000 do Velké Británie v důsledku perzekucí po zveřejnění nezákonných praktik ruských tajných služeb. Se svojí ženou Marinou a synem se usadil v Londýně. Právě v jednom z tamních hotelů si s ním na začátku listopadu 2006 dali schůzku dva ruští agenti. Jejich plán otrávit Litviněnka radioaktivním poloniem 21O však vyšel jen zčásti - kontaminovaného zeleného čaje se napil málo, a tudíž ještě další tři týdny žil. A v nich vypovídal. Ze své smrti obvinil nejen ruské tajné služby, ale i ruského prezidenta. Kreml dodnes jakoukoli spojitost s případem odmítá.