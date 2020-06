Divadlo: Cry Baby Cry

KDY: 19-20.20

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč

Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí. V dnes populárním kurzu life coachingu se pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. Tento divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Luboše Veselého se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Bohdana Pavlíková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké.

Zacvičte si: Jóga mezi obrazy

KDY: 20-21

KDE: Pragovka Gallery, Kolbenova 923, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč



Hledáte netradiční zážitek, při kterém spojíte příjemné s užitečným? Už jste někdy cvičili jógu v bývalé továrně, a navíc v galerii? Přijďte načerpat kreativní energii, zbavit se stresu a na chvíli se zastavit po hektickém dni. Večerní lekcí relaxační jógy vás provede instruktorka Eva Indruchová.

Ondřej Štveráček Quartet v Jazz Docku

KDY: 20-22.30

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Stání 170 Kč, sezení 270 Kč (vstupenky na sezení nutno rezervovat na www.jazzdock.cz)



Kvartet předního saxofonisty, který se vyznačuje energií, bravurní technikou a nápaditou improvizací. Hudba tohoto tělesa, ve kterém působí špičkoví muzikanti, by se dala označit jako post Coltrane-bop. Po dvou studiových albech Calm a Sketches se Ondřej Štveráček rozhodl nahrát již třetí CD společně s americkým bubeníkem Genem Jacksonem, kontrabasistou Tomášem Barošem a pianistou Klaudiem Kováčem.

Na tribuně s Martinem Loudou

KDY: 19-22

KDE: Stadion FK Viktoria Žižkov, Seifertova 2871/10, Praha 3

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte si popovídat o aktuálním dění i budoucnosti fotbalové Viktorky s majitelem klubu Martinem Loudou, ředitelem Milanem Richterem, trenérem Zdeňkem Haškem a kapitánem Milanem Švengerem.