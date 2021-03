Kolem světa: Jak se stát průvodcem v Patagonii?

KDY: 19-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. "Jak se stát průvodcem v Patagonii? Přihlásit se do výběrka a uspět. Mně to vyšlo u Hotelu Explora v Národním parku Torres del Paine, osmém divu světa, který se nachází v chilské části Patagonie. Proč zrovna Torres? Čím je tohle místo zvláštní a proč okouzluje návštěvníky z celého světa? Jaké to je žít a pracovat na tak prominentním místě, kterému víc než cokoli jiného vládnou přírodní živly? Co všechno musí průvodce umět a vědět? Vydejte se se mnou po stopách Patagonie, fascinujícího místa na jižním cípu Jižní Ameriky, oblasti, která se rozprostírá přes Chile a Argentinu, a kde najdeme i přes velkou vzdálenost pár českých odkazů," zve na přednášku cestovatelka Katka Bartošová.

Tomáš Matonoha: Na sedáka

KDY: Od 18

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma, za dobrovolný příspěvěk získáte bonus



Nový hudební pořad Tomáše Matonohy "Na sedáka" můžete zhlédnout zdarma na YouTube a na Facebooku, ale největší zážitek z něj budete mít interaktivně s dobrovolným vstupným na ZOOMu, kdy si s vámi Tomáš ještě popovídá.

Moje kino live: Festival otrlého diváka uvádí Lidské tornádo

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Dost bylo červených karafiátů a dětinských básniček. Festival otrlého diváka všem maminkám, babičkám, prababičkám a ženám s outěžkem i bez něj nadělí k jejich Mezinárodnímu dni něco mnohem praktičtějšího, a sice pořádně virilního borce. Těžko bychom hledali výstavnější kus než je správňácký pasák a mistr zběsilých rýmů Dolemite, který každého srovná do latě svými zběsilými karate údery nebo si případně na pomoc povolá svou skvadru kung-fu šlápot a zmatených kámošů z mokré čtvrti. Figuru černého nadsamce Dolemita začátkem 70. let vytvořil varietní bavič a praotec rapu Rudy Ray Moore. S pompézně namachrovanými rýmovačkami, oplývajícími košatými vulgarismy a bodrými zkazkami o jeho postelových dovednostech, slavil ohromný úspěch v klubech i na vinylech, takže logickou další metou se stalo stříbrné plátno.

Otto Placht: Online komentovaná prohlídka výstavou

KDY: Od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Pro tvorbu umělce Otto Plachta (*1962) je charakteristický motiv džungle, inspirovaný jeho životem v Peru a ayahuascou. Působení skryté, uvolňující energie, která vzniká při přenosu informace z pralesní vize do bývalé továrny Chirana se prolíná do jeho posledních maleb. Pro tyto nové obrazy je symptomatickou síla obsažená v rozvolněnějších tazích štětcem, kterou Placht vnímá jak v rámci jemu blízké peruánské džungle, tak i džungle městské, ale i v kontextu informací proudící sítěmi.

Design na Vyšehradě

KDY: Nonstop po celý březen

KDE: Promenáda před Kongresovým centrem, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant. Vystavující: Anna Jožová, František Jungvirt, Dominika Petrtýlová, Vlastimil Šenkýř, Tereza Talichová (Tititi), Jakub Březina, Barbora Kotěšovcová, Otakar Šenkýř, Lukáš Kuba, Triant, Asus.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.