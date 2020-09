Swing na lodi Cargo Gallery

KDY: 18-23

KDE: Loď Cargo Gallery, Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Program: 18-23 swingový DJ, cca po 18:30 - taster pro zájemce a začátečníky. Cesta: Z Palackého náměstí je to cca 8 minut pěšky, loď se nachází na smíchovské náplavce přímo u Palackého mostu. Tančí se v podpalubí - vejděte zadním můstkem, prosklenými dveřmi a po schodech dolů do podpalubí, za barem se nachází taneční sál.

Na Větrné hůrce

KDY: 19-21.40

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 300 Kč



Jak tenká je hranice mezi láskou a nenávistí? Adaptace románu na pomezí milostné literatury, psychologického dramatu a gotického horroru. Jsou pohoří, která ani láska nezdolá, a cesta na jejich vršek je neustále ztěžována silami silnějšími než jakýkoliv rozmar větru. Kolik let potřebuje láska, aby si proklestila cestu bodláčím letitých intrik? Představení s českými titulky pro neslyšící.

Přednáška: Život bez odpadu

KDY: 18-20

KDE: Vršovické literární centrum Waldes, Moskevská 57, Praha 10

ZA KOLIK: Zdarma, rezervace na mail je nutná: ekodesitka@gmail.com



Chcete vzít život do vlastních rukou? Pojďte si rozšířit obzory a vydat se na cestu zero waste. Objevit, jak se během každodenních činností dopracovat k prázdným odpadkovým košům a šetrnému životnímu stylu. Možná objevíte skleněný hrnek na kávu, chleba ve vlastním pytlíku nebo nákup v zavařovačkách. Zero waste je myšlenka, která hýbe světem, protože nejlepší odpad je ten, který vůbec nikdy nevznikl. Pojďte se společně s organizací Bezobalu podívat na to, jak lze předejít prognózám o tom, že v roce 2050 bude ve světových oceánech více plastů než ryb a jak se může zapojit každý z nás.

PJ Harvey: A Dog Called Money

KDY: 20.30-22

KDE: Bio Oko, Františka Křížka 460/15, Praha 7

ZA KOLIK: 150 Kč



Projekce netradičního dokumentu v Bio Oko. Pop-music jako prostředník filmové reportáže. PJ Harvey cestuje po Kosovu, Afghánistánu a dalších zemích, aby našla inspiraci pro novou desku. Doprovází ji při tom dlouholetý spolupracovník, filmař a oceňovaný fotograf Seamus Murphy.