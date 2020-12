Autokino Strahov dnes: Havel

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Film se zaměřuje na Havlův bouřlivý osobní život v dobách disidentských, kdy ještě nebyl zdaleka tak slavnou osobností. Už tenkrát ale kladl na první místo pravdu a bojoval za správnou věc. Zažil pronásledování, věznění a také milostné vztahy, čelil vlastním pochybám, ale stejně tak zažíval i humorné situace. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film čerpá z let 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film nabízí především vzrušující a málo známý příběh.

Kolem světa: Nejkrásnější parky a treky jihozápadu USA

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které uvádí Karel Wolf. Málokdo by věřil, že v Americe jsou stále místa, kde nemusíte potkat půl dne živáčka, můžete strávit celé dny v divoké přírodě, obklopeni jen impozantními skalisky, vodopády nebo soutěskami. Úchvatná dech beroucí panoramata, divokou krásu přírody, daleko od civilizace a velkých měst, to vše nabízí „divoký Západ“. Mnohá místa zůstávají stále stejná jako před 100 lety, horké pouště, národní parky a rozlehlé pláně obývá jen pár indiánských farmářů. V létě zde teploty neklesnou pod 40 stupňů, ale mnohé soutěsky a vysokohorské parky nabízejí příjemná místa ke kempování i k mnoha dobrodružným výpravám během horkých letních dnů. O setkání s medvědy, trekování ve vodě v soutěsce i v třítisícových průsmycích, nejteplejším místě USA, indiánských zvycích a hlavně o dobrodružství na cestě napříč jihozápadem USA s dvěma malými dcerami, jedním autem a jedním stanem vám povypráví dvojice cestovatelů Jana a Karel Wolfovi.

Trhy na Tyláku

KDY: Do 23. prosince, denně 8-19, víkend 10-18

KDE: Tylovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Po rozvolnění aktuální situace se opět rozeběhnou oblíbené Trhy na Tyláku. Ty potrvají až do 23. prosince. Nakupte si pečivo, cukroví, uzeniny a maso, ovoce a zeleninu, ořechy, med, mléko, sýry a další mléčné výrobky, marmelády a další speciality a delikatesy.

Národní muzeum opět otevřelo své brány

KDY: Denně

KDE: Komplex Národního muzea (Václavské náměstí 68, Praha 1), České muzeum hudby (Karmelitská 2/4, Praha 1), Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (Betlémské náměstí 1, Praha 1)

ZA KOLIK: Dle jednotlivých objektů - informace na muzejním webu



Od čtvrtka 3. prosince otevře Národní muzeum hned několik svých budov. Konkrétně půjde o Muzejní komplex Národního muzea (tj. Historickou a Novou budovu), České muzeum hudby a Náprstkovo muzeum asijských afrických a amerických kultur. Ostatní objekty se budou otevírat postupně v návaznosti na vývoj situace.

Přehled otevřených výstav a expozic:

Komplex Národního muzea

Sluneční králové

Slavní čeští skladatelé

Lvem mě nazývají

Korona v muzeu

1620. Cesta na horu

Nástroje paměti

Poklady numismatických sbírek

Sál minerálů

Momenty dějin

Tajný život sbírek: Mongolsko a buddhismus

Držíme spolu

České muzeum hudby

Hudební zvěřinec

Člověk-nástroj-hudba

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Doma na Sibiři

Na březích Nilu

Po stopách asijské cesty Hanzelky a Zikmunda

Kultury Austrálie a Oceánie

Vojta Náprstek

Výstava TMBK Českoland je zpět

KDY: Do 23. prosince

KDE: Oreo Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

ZA KOLIK: 299 Kč



Jeden z nejvýznamnějších audiovizuálních umělců dnešní doby, nespoutaný a pobuřující kolážista TMBK, se chystá sejít mezi prostý lid a pobavit jej. Monumentální sochy, dehonestující instalace a fascinující multimediální prezentace – a samozřejmě i velkolepé shrnutí života a díla hrdiny virálního věku TMBK v jedné výjimečné výstavě. Přijďte se podívat na multimediální cirkus, kde stihne zasloužený osud Andreje Babiše, Miloše Zemana i Alzáka…

Antistres dechové cvičení online

KDY: 18-18.30

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



"Výchozí metodou je jógová praxe, kde se aplikují velmi jemné fyzické pohyby, které jsou přesně a koordinovaně vedené naší myslí. Důležitou částí je koncentrace na dech a jeho vědomé vedení v souladu s pohybem těla. Přínosným je primárně dostatek prokysličeného vzduchu, jejž přivedeme do organismu, a sekundárním cílem zklidnění bytosti a její rozvoj," lákají pořadatelé akce.