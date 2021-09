Národní muzeum: Sluneční králové KDY: Denně do konce září KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 69, Praha 1 ZA KOLIK: 50-300 Kč Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Představení na motivy slavné hry Karla Čapka vzniklo ve spolupráci s Českým centrem Mezinárodního PEN klubu u příležitosti stých narozenin robota. A robot je přece stroj. Roboti, loutky. To stroje obstarávají hudbu, to loutky zábavu. Stroje obstarávají vzrušení.

Gádžové jdou do nebe KDY: 18-20 divadelní představení, od 20.20 koncert romské hudby KDE: Ústřední městská knihovna, Mariánské náměstí, Praha 1 ZA KOLIK: 250 Kč Autorské divadelní představení brněnského souboru Husa na provázku s živou romskou hudbou o xenofobii a rasismu v naší společnosti, o oboustranných předsudcích v česko-romském soužití i o (ne)možnostech jejich korekce.

Od Pakulu ke Kongresáku KDY: Denně 10-18 do 12. září KDE: Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 ZA KOLIK: Zdarma

