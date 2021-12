Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Kolem světa: Stezka Českem - oficiální přechod ČR

KDY: Od 20.00

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Proč může na dálkový přechod ČR vyrazit každý? Jak se z cesty party kamarádů stane oficiální cesta na které spolupracuje Klub českých turistů a která se dostane do mezinárodního Forbesu? A může to všechno začít medvědem, který vám chce ukrást kolíky od stanu? Vše, co jste chtěli vědět o prvním oficiálním dálkovém přechodu ČR, ale báli jste se zeptat! Stezka Českem je 1000 a 1000km dlouhý přechod ČR, na který můžete jít i vy. Pokud chcete vědět, jak vyrazit, proč vyrazit a jak přežít hory, sebe a své kamarády na dlouhých pochodech, je tato přednáška pro vás. Velmi nevážné povídání o našich horách, chození v nich, a všem, na co se zeptáte.," zve na svou přednášku a promítání Martin Úbl.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Národní muzeum: Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18 do konce roku

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Výstavu Olympijské Tokio připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborema Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japonské Tokio se tak stalo teprve pátým městemv historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé. Nově byla do výstavy umístěna i letošní olympijská nástupová kolekce od návrhářky Zuzany Osako.

Dana Němcová: Děj se co děj, nemáte se čeho bát…

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Psycholožka Dana Němcová patří k významným ženám poválečné české společnosti. Svými myšlenkami, postoji a charakterem ovlivnila velké množství osobností - jako představitelka českého disentu let sedmdesátých a osmdesátých a členka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, po roce 1989 pak jako poslankyně a charitativní pracovnice, věnující se pomoci druhým zejména ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové. Během posledních třiceti let poskytla řadu rozhovorů, včetně vzpomínek rozhlasových. Její memoáry jsou cennou součástí české národní paměti. Kniha vychází z dochovaných rozhovorů, výpovědi z nich pečlivě spojuje a vytváří z nich tak souvislé svědectví o ní i o více než šedesáti letech českého kulturního, společenského a veřejného života. Cennou součástí knihy je její bohatý fotografický doprovod. Editorem textu svazku, vycházejícího v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů, je Jan Horník. S Danou Němcovou a Janem Horníkem hovoří Jáchym Topol.Večer uvádí Jan Šulc.

Advent u Wericha: Helena Třeštíková

KDY: Od 19.30

KDE: Werichova vila, U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1

ZA KOLIK: 150-250 Kč



Cyklus rozhovorů s osobnostmi veřejného života ve vile herce Jana Wericha a básníka Vladimíra Holana. Cílem je vnést do současné doby myšlenky, které nekloužou po povrchu, nutí k zamyšlení, vnitřnímu usebrání a hlubšímu pohledu na život a hodnoty, které ho vytvářejí. Hostem pořadu bude režisérka Helena Třeštíková.