Už svým prvním albem „Night Visions“ vydaném v roce 2012 zaznamenala kapela, do té doby známá jen na své lokální scéně okolo Las Vegas, ohromný úspěch. Poprvé od roku 2006 se tak na špičce žebříčku prestižního časopisu Billboard objevilo debutové album rockové kapely. Druhý singl z této desky – „Radioactive“ se udržel na špičkách hitparád rekordních 23 týdnů a stal se tak největším hitem roku 2013 ve svém žánru, časopis Rolling Stone ji nazval „největším hitem roku“ a stala se nejstreamovanější skladbou na Spotify. Imagine Dragons pak zakončili úspěšný rok vítězstvím ve dvou kategoriích prestižních cen Grammy – Album roku a Nejlepší rocková nahrávka roku. Imagine Dragons ale neusnuli na vavřínech a mimo vystupování na největších festivalech světa a na vyprodané americké i evropské tour neúnavně skládali a psali materiál na druhou desku, „Smoke + Mirrors“, která vyšla 17.února 2015 na Interscope Records, a ze které už jsou v tuto chvíli venku tři veleúspěšné singly - „I Bet My Life“, „Gold“ a „Shots“. Imagine Dragons novou deskou jednoznačně potvrzují svoji skvělou formu, díky které mají našlápnuto upevnit svoji výjimečnou pozici na světové rockové scéně.

Dějiny a doba postfaktická

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Igor Lukeš, profesor historie Bostonské university ve své nové knize tematizuje české dějiny 20. století s jejich katastrofami a mýty a dnešní politické problémy u nás, v USA a Rusku. Prosazuje západní liberální hodnoty a varuje před počínáním těch, kteří lžou, popírají fakta a vytvářejí tak „dobu postfaktickou“. Uvádí Richard Štencl. Debatu s Igorem Lukešem moderuje Petr Vizina.

Ungelt: Skleněný strop

KDY: Od 20

KDE: Divadlo Ungelt - Letní scéna, Nový Svět, Praha 1

ZA KOLIK: 690-850 Kč

Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden společný pocit viny, kterého se nejde zbavit. Fascinující střet dvou silných osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli je všechno proti. Obvyklá délka představení je 2 hodiny včetně přestávky.

Fidlovačka: Branický zázrak

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 325-1200 Kč



Písničkář Karel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě vlastně trápí. Stačí prý jen během úplňkové noci přespat v kouzelném lesíku u ohně s bezdomovci. Civilní reálie pražské periferie a zápletka s ukradeným bicyklem vytvářejí v kombinaci se vznešenými tóny hudby třaskavou směs. Humorná nadsázka s lehkostí předává poselství, která si divák může odnést ve svém srdci.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.