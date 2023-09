Už máte plán, jak si zpestřit start nového týdne? Podívejte se na pár akcí, které se dnes v Praze konají.

Užijte si první zářijové pondělí v Toulcově dvoře Netopýří noc. | Foto: archiv Hornického muzea Příbram

Národní divadlo: Zahájení sezony 2023/2024

KDY: Od 14

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

"Přijďte v pondělí ve 14 hodin na Střelecký ostrov, kde bude připraven bohatý program, na kterém se podílejí všechny naše soubory. Novou sezonu zahájí Národní divadlo ve velkém stylu! Vaší pozornosti by rozhodně nemělo ujít ND Café – rozhovory s předními umělci Národního divadla, tvůrčí dílny, autogramiády či ukázky z repertoáru naší první scény. Nezapomeňte se zvěčnit ve fotokoutku u Hynaisovy opony, klidně v kostýmu nebo s rekvizitou a pořídit si tak atraktivní příspěvek na sociální sítě, svým blízkým můžete poslat pohlednici skrze „Národní poštu“. Minout byste neměli ani charitativní bazar – své kousky k prodeji věnovali mimo jiné umělci ND, výtěžek bude věnován nadaci Férové dětství," zvou lidé z divadla. Kompletní program najdete zde.

Netopýří noc

KDY: 18-21

KDE: Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10

ZA KOLIK: 50-70 Kč



"Jde o zajímavou akci pro zvídavé děti i rodiče. Odborníci si s Vámi budou povídat o netopýrech, zajímavostech z jejich života, o možnostech jejich ochrany. Budete mít možnost prohlédnout si z blízka trvale handicapované netopýry, dotknout se jich a třeba je i nakrmit. V 18 hodin zahájíme přednáškou spojenou s promítáním. V 19:15 hodin se vypravíme s odborníky za volně žijícími netopýry do okolí Toulcova dvora až k Hostivařské přehradě, kde bude akce ukončena. Délka trasy cca 2 km. S pomocí detektoru si poslechnete jejich běžně neslyšitelné hlasy a při procházce v terénu budete sledovat loveckou aktivitu volně žijících netopýrů," zvou pořadatelé akce.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Czech Nature Photo v Troji

KDY: Do 1. října denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč



Výstava nabídne výběr 32 nejlepších i oceněných fotografií zkušených českých a slovenských fotografů a 12 snímků z juniorské kategorie, jimž se podařilo zachytit jedinečnost rostlin, hub a volné přírody napříč ročníky prestižní soutěže Czech Nature Photo, jejímž cílem je vzdělávat veřejnost a motivovat ji k ochrany přírody, která nenávratně mizí. „Lidé chrání, co znají.“ Takové je motto Czech Nature Photo a Botanická zahrada Praha se s ním ztotožňuje. V rámci výstavy i prohlídky expozic botanické zahrady se i vy můžete přesvědčit, že ochrana přírody má smysl.