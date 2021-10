Plochá dráha: 52. ročník Memoriálu Luboše Tomíčka

KDY: Od 18

KDE: Stadion Markéta, U Vojtěšky 11, Praha 6

ZA KOLIK: Od 190 Kč, děti do 15 let zdarma

Memoriál Luboše Tomíčka je druhý nejstarší plochodrážní závod v České republice. Jeho tradice byla započata v roce 1969 na počest slavného československého plochodrážního reprezentanta Luboše Tomíčka, který podlehl následkům vážných zranění utrpěných na dráze při Zlaté přilbě v roce 1968. Memoriál Luboše Tomíčka se uskuteční i v roce 2021, den po Zlaté přilbě v Pardubicích a to v pondělí 4.října od 18:00. Tento závod patří k nejvýznamnějším sportovním událostem v Praze. Bude opět v tradičním duchu a se svojí nezapomenutelnou atmosférou již po dvaapadesáté. Závod se řadí svojí tradicí a sportovní úrovní mezi největší a nejprestižnější mezinárodní motocyklové závody v České republice. Závod je velmi oblíbený u pražských diváků, kde svoji roli zřejmě sehrává i tradiční podzimní termín.

Kolem světa: Írán, kráska se špatnou pověstí

KDY: Od 20.00

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Írán je nádherná země s neprávem špatnou pověstí. V Íránu najdete vše po čem nezávislý cestovatel může toužit. Překrásnou i funkční architekturu domů, náměstí, zahrad i mešit, stejně jako osamocené pouštní nebo horské scenérie. To vše korunuje bezbřehá pohostinnost, otevřenost i zvědavost Íránců a Íránek. Na této přednášce se můžete těšit na záběry a postřehy z cest v letech 2009 a 2018. Navštívíme spolu památky UNESCO historických měst jako je Tabríz, Ardabíl, Esfahán, Jazd nebo starobylá Persepole. Podíváme se do hor údolí Alamút i pouště Dašt-e Lút i do bazarů a domů v Kazvínu a Kášánu. Dozvíte se mnohé o íránských tradicích jako je Nourúz, zúrcháne nebo perská zahrada a podělím se i o praktické zkušenosti cestování po Íránu, které je překvapivě snadné," zve na své povídání a promítání cestovatel Michal Bošina.

Swing nylonového věku pokračuje

KDY: Od 19.30

KDE: Ústřední knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

ZA KOLIK: 490 Kč

Pokračování velmi úspěšného programu. Nylonový věk – tak nazval Josef Škvorecký první tři poválečná léta. Byly to roky všeobecné euforie ze znovu nabyté svobody. Jejím symbolem se pro většinu mladých lidí stal swing. Hudba českých bigbandů Karla Vlacha, Emila Ludvíka nebo Ladislava Habarta dosáhla v té době vynikající úrovně, než byla po roce 1948 brutálně zadupána komunistickou cenzurou. V koncertní show předvedou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers další nejkrásnější a nejžhavější swingové fláky z této vrcholné éry bigbandového swingu.

Tomáš Etzler: Tváří v tvář současné Číně

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Když Tomáš Etzler přistál v říjnu 2006 v Pekingu, Čínu téměř neznal. V následujících letech zde však připravil stovky reportáží a zažil řadu silných příběhů. Jak v nejlidnatější zemi světa žijí běžní lidé? Čemu v totalitní Číně čelí novináři, kteří zpracovávají události, jež se komunistická vláda snaží skrýt? Kniha Novinářem v Číně přináší pronikavý vhled do čínské reality, ukazuje ji v syrových barvách osobních zážitků jako ambiciózní mocnost, jež si nárokuje životy svých občanů. Debatu pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad. S Tomášem Etzlerem hovoří Jáchym Topol.