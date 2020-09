Letní hooping

KDY: 18.30-20.30

KDE: Volnočasové centrum Holešovice, Železničářů 204/6, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

Přijít může opravdu každý bez ohledu na věk, zkušenosti či fyzickou kondici. "Pokud nemáte vlastní obruč nevadí. Rádi vám obruč zapůjčíme nebo případně vyrobíme přímo dle vašich přání. Tak neváhejte a přijďte to s námi vyzkoušet. Pokud ještě nemáte zkušenost s točením, nevadí. Na místě se vám budeme věnovat a základní principy vám vysvětlíme. Pro ty pokročilejší rozjedeme pořádný hoop jam. Potrénujeme vše co známe, předáme inspiraci a hlavně si společně zatančíme. Vítáni jsou všichni hoopeři i ti pokročilejší, co by se na běžném kurzu třeba nudili," lákají pořadatelé akce.

Blanka Matragi: Timeless

KDY: Až do 31. prosince, denně 10-19

KDE: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

ZA KOLIK: Od 155 Kč



Výstava představuje obměněnou expozici mapující více jak pětatřicetiletou kariéru módní návrhářky a designérky Blanky Matragi. Rovněž zde najdete nejnovější kolekci Elements 2017. Zde se designérka Blanka Matragi inspirovala přírodními živly bez kterých by život na naší planetě neexistoval. Kolekce Elements je obohacena o nejnovější technologie nejen v materiálech, ale hlavně v přístupu a používání autorských inovačních nápadů v 3D efektu s iluzionistickými prvky. Dále je k vidění také sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky či grafiky.

Hvězdné léto: Lakomec

KDY: 20-22

KDE: Letní scéna pod žižkovskou věží, Mahlerovy sady, Praha 3

ZA KOLIK: 499 Kč



Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl J. B. P. Molièra. Tento mistr francouzské a světové komediografie zachytil v hlavní postavě Harpagona věčné lidské vlastnosti nezdravých tužeb, hamižností, podezíravosti a obav. Strach je to, co nás ovládá a deformuje, pokud mu podlehneme. Molièrův Lakomec není jen tím, kdo nezdravě shromažďuje peníze. Tato vlastnost je jeho chorobou. Lakota je jeho náboženstvím, světonázorem a posláním. Staví na hlavu všechno, co dělá, i vztahy s nejbližšími a dokonce také lásku. Molière Lakomce nevymyslel, zachytil typ, který tu vždy mezi námi byl a nadále bude. Převtěluje se, mění šaty, účes, stranickou příslušnost, sociální původ, ale přesto ho lze najít v každé době, v každém větším společenství.

Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí, nebo zlatníci či zahradníci. Většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu.

Letní scéna Harfa: S Pydlou v zádech

KDY: 20-22.00

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská 2412/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 449 Kč

Hra S Pydlou v zádech měla svou premiéru v Divadle Semafor 4. června roku 1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Nyní po mnoha letech se legendární semaforská inscenace vrací zpět na divadelní prkna. Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové partii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro řadu brilantních klaunských čísel.