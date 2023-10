Tipy na pondělí 30. října

Viva La Musica Kdy: Pondělí od 19

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: Vstup volný Na koncertě vystoupí talentovaní mladí interpreti z bulharské, polské, ruské, řecké a slovenské menšiny a také korejská klavíristka Jaehee Jun. Účinkují: Bohumil Bondarenko – klavír, Elli Aloneftou – mezzosoprán, Julia Starczewska – violoncello, Karol Tomášek – flétna, Michael Foršt – housle, Pavol Praženica – klavír, Jaehee Jun – klavír a Ourania Menelaou – klavír. Program: Ludwig van Beethoven, Antonín Dvořák, Edvard Grieg, Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Pančo Vladigerov, Manos Chatzidakis, Krzysztof Penderecki.

Švandovo divadlo: Just! Impro Show

Kdy: Pondělí od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: 350 Kč

Přijďte se pobavit příběhy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná témata. Rozhodujte, kam se bude příběh dále vyvíjet. Užijte si s námi večer plný rychlé a svižné zábavy, smíchu a vtipu. Vhodné od 12 let. Více informací na webových stránkách Just! Impro.

Museum Kampa prodlužuje aktuální výstavy Fashion Paradox - MódaX Umění a Lubomír Přibyl - Retrospektiva Kdy: Do 19. listopadu

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1 Museum Kampa se pro velký zájem o své aktuální krátkodobé výstavy rozhodlo jeprodloužit, a to rovnou o dva týdny. Výstavy revoluční módy primárně z 60. leta celoživotního díla malíře a grafika Lubomíra Přibyla tak potrvají až do 19. listopadu.K oběma výstavám byly museem vydány obsáhlé katalogy… Výstava Fashion Paradox, Móda X Umění je umístěna ve dvou hlavních sálech MuseaKampa a představuje bezmála 100 dámských šatů primárně z 60. let minulého století.Návštěvníkům je skrze ně vyprávěn příběh o zrodu moderní ženy, který je právěs revoluční módou 60. let úzce propojen. Setkáme se zde s šaty krátkými i dlouhými,hedvábnými, sametovými, z plastu i papíru. Ikonické kousky návrhářů jako ChristianDior, Yves Saint-Laurent, Coco Chanel či Paco Rabanne jsou ve výstavě konfrontovány sesbírkou výtvarného umění Musea Kampa ze stejné doby. Najdeme zde díla AdrienyŠimotové, Nadi Plíškové, Pavly Mautnerové, Ladislava Sutnara, Mikuláše Medka, KarlaMalicha a mnoha dalších… Výstava Lubomíra Přibyla pak představuje průřez celoživotním dílem tohotošestaosmdesátiletého malíře a grafika. Ve dvou patrech musea jsou k vidění nejen jehotypické geometrické obrazy či reliéfy, ale i rané figurativní olejomalby, strukturálníobrazy inspirované návštěvami v laboratoři vysokého napětí v Běchovicích a výběrz Přibylova oceňovaného grafického díla.

Vesmír očima Adama Kašpara

Kdy: Do 3. listopadu

Kde: Galerie Kvalitář, Senovážné náměstí 1628/17, Praha 1

Galerie Kvalitář uvádí jedinečnou sólo výstavu umělce a amatérského astronoma Adama Kašpara (* 1993), která komplexně představuje jeho zkoumání vesmíru. Uvidíte zde skicy, akvarely i finální velkoformátová plátna, jež jsou vyvrcholením dlouhého a intelektuálně náročného studia – od hlubokého kosmu, který je milióny světelných let vzdálený, až po planety Sluneční soustavy a samotné Slunce. „Při svých výpravách Jeseníky zachycuji pohled skrze Newtonův teleskop nejdříve jako skicu na papír, kterou poté rozpracovávám v detailnější kresbu. Pak následuje menší olej na papíře nebo olejomalba v malém formátu. Teprve poté přijdou na řadu velkoformátová plátna. Je pro mne stěžejní divákovi ukázat celý proces, nikoliv jen finální malbu,“ vysvětluje Adam Kašpar. Jan Dotřel k tomu dodává: „U Adama Kašpara je velmi podstatný čas, který pozorováním stráví, a rozsáhlé vědomosti, bez kterých by to nešlo. Proto jsou jeho umělecká díla tak autentická, což je vlastnost, jíž si jako kurátor vážím takřka nejvíce. Nabízí nám totiž ryzí schopnost vidět věci přímo.“

Muzeum Karla Zemana slaví narozeniny Kdy: Do 11. listopadu

Kde: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

Za kolik: Vstupné do muzea 160 Kč zlevněné, 250 Kč dospělí Muzeum Karla Zemana v Praze na Malé Straně slaví do středy 11. 11. 2023 své 11. narozeniny. Dárky dostanou jeho návštěvníci. V průběhu celého narozeninového měsíce získá každý návštěvník Muzea Karla Zemana k zakoupenévstupence hrací kartu srdcovou jedenáctku, se kterou bude následně moci čerpat narozeninové výhodyu srdečních partnerů Muzea. Od každého partnera získá návštěvník při čerpání odměny na svou karturazítko. Všichni, kteří do konce oslav nasbírají všech 11 razítek, získají unikátní žolíkové karty s postavamiz filmů Karla Zemana, které Muzeum přímo pro tuto akci připravilo. „Za těch 11 let prošlo branou muzea téměř 400 000 návštěvníků včetně významných osobností ze světanejen českého, ale i zahraničního filmu, a to nás velmi těší. Máme radost, že můžeme odkaz geniálníhofilmového tvůrce Karla Zemana šířit dál napříč generacemi a kontinenty,“ s nadšením říká jeden zespoluzakladatelů Muzea filmový producent Ondřej Beránek. „Expozice Muzea je navržena tak, aby byla interaktivní a její podoba držela krok s modernímitechnologiemi. Díky tomu se návštěvník může jako baron Prášil proletět na dělové kouli nebo si vytvořitvlastní animaci jako vystřiženou z filmu Karla Zemana. Celé Muzeum je zároveň plně bezbariérovéa obsah expozice je přeložen do českého znakového jazyka. Na příští rok připravujeme zpřístupněníexpozice pro lidi se zrakovým postižením a to nám dělá velkou radost,“ dodává Lenka Priknerová, ředitelka Muzea Karla Zemana. Více informací zde.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava dýní

Kdy: Do 31. října, denně 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: 180 Kč dospělí, děti 120 Kč

"Podzim je nejbarevnějším obdobím roku a příroda hraje škálou barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř. My vám tuto pestrou paletu přiblížíme na oblíbené výstavě dýní," zvou lidé ze zahrady. Letošní výstava vás zavede na nezapomenutelnou cestu do Asie. Dýňové dekorace, které připraví studenti České zahradnické akademie Mělník. K vidění bude drak, gejši, rikša, vrcholky Himálaje, lampiony a další motivy. Přehlídku plodů všech barev, velikostí a tvarů doprovodí interaktivní prvky a hry s dýněmi. Na výstavě se představí i gigantická dýně, jejíž velikost zatím zůstává tajemstvím… Celou výstavu uzavřou 31. října oslavy Halloweenu a večerní lampionový průvod zahradou. Užijte si barevný podzim plný zábavy, akcí a kreativního tvoření pro malé i velké.

Miro Požár: V duši umělce Kdy: Do 31. října denně 11-18

Kde: Nákupní centrum Palladium (Gaming–Art–Relax Zóna), náměstí Republiky, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma V nákupním centru Palladium byla vernisáží zahájena nová výstava obrazů a soch českého malíře, sochaře a fotografa Miro Požara pod názvem V duši umělce. „Inspiraci čerpám z moře, žen a rumu“, komentuje své umění Miro Požar. Jeho dílo začíná u klasického ztvárnění ženského těla, pokračuje přes abstraktní obrazy až po kombinaci různých materiálů, například rezavých předmětů či lan. Na výstavě „V duši umělce“ v Palladiu bude k vidění na 50 obrazů a 9 soch. Výstava pro širokou veřejnost bude otevřena od 7. 9. do 31. 10. 2023 v nákupním centru Palladium ve 2. patře, v prostoru „Gaming – Art – Relax Zóna“. Zóna je otevřena denně od 11 do 18 hodin. Vstup do Zóny je zdarma. Kromě výstavy si v Zóně zákazníci mohou zahrát vybrané hry ve virtuální realitě, odpočinout si v pohodlném křesle nebo si nabít svůj mobilní telefon.



Výstava: Století českých zednářů

Kdy: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: 80-149 Kč

Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023 Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.



Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!