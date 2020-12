Autokino Strahov dnes: 3Bobule

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s Klárou mají sami problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance Humpla a předsudky okolí, které nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce (Václav Postránecký)…

Kolem světa: Je na Havaji havaj?

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Nejvzdálenější ostrovy od pevniny, kdysi zapomenutý ráj uprostřed Tichého oceánu. Jak vypadají havajské ostrovy dnes? Co se stalo s tradiční polynéskou kulturou? Co sem návštěvníky vábí a láká? Jsou to malebné hory, surfování na obřích vlnách či podmořský svět? I přes silný vliv západní kultury si Havaj zachovává stále své osobité kouzlo především na venkově, na zelených pomerančových plantážích a v zapomenutých údolích sopečných kráterů obývaných bohyní Pele. Přednášejí a promítají Karel a Jana Wolfovi.

Pohádka z promítačky

KDY: 17.15-18

KDE: Facebookový profil Nesedím, sousedím

ZA KOLIK: Zdarma



Promítání z promítačky online - tentokrát Tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Pro děti i dospělé s dětskou duší. "Promítání doprovodí živá hudba od Petra Bachtjana a pohádku krásně čte Anna Hradilková. V 17.30 na pohádku navážeme návodem na výtvarnou činnost s Michaelou Dragounovou," lákají pořadatelé akce.

Online debata s Ondřejem Kundrou

KDY: Od 17

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Užijte si online debatu z podkroví Werichovy vily, kterou s autorem knihy o životě Medy Mládkové panem Ondřejem Kundrou povede Jiří Pospíšil, předseda Nadace Jana a Medy Mládkových. Dalším hostem debaty bude herečka Dana Batulková, která hrála v divadelním představení Meda.

Pokud máte jakýkoli dotaz na autora knihy "Meda Mládková Můj úžasný život" nebo na paní Batulkovou, napište nám do komentářů nebo svůj dotaz zašlete na emailovou adresu info@werichovavila.cz.