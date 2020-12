Autokino Strahov: Krajina ve stínu

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou.

Galavečer České ceny za architekturu 2020

KDY: Od 19.00

KDE: Zdarma zde nebo můžete poslat dobrovolný příspěvek zde

Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je každoročně Česká komora architektů. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s realizacemi na území Česka dokončenými v posledních pěti letech. Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota.

Kolem světa: Kyrgyzstán a Tádžikistán - Střední Asie

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek, který pořádá Karel Wolf. Online přednáška fotografa Pavla Svobody ze tří cest do svérázné oblasti divokých velehor Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Přátelští pastevci, tradiční pohostinnost a krásné horské treky v Ťan-Šanu i Pamíru. Jurty, kumys, orientální bazary a postsovětská nostalgie. Sám stopem odlehlým Pamírem po slavné Pamir Highway. Wachánským údolím po hranicích s Afghánistánem, trek k azurovým jezerům a přes vyprahlý Pamír až k sedmitisícovému Pik Leninovi. Tádžikistán je nejchudší zemí bývalého Sovětského svazu, nicméně zdejší obyvatelé jsou extrémně pohostinní. Cestování po Střední Asii nadchne i ty nejnáročnější dobrodruhy.





Online veletrh vysokých škol

KDY: 12.20-19.15

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Potřebujete si ujasnit, kam na vysokou a nechce se vám jezdit na veletrhy? Pak je tu Studuj.to a Online veletrh vysokých škol.

Program:

12:20 – Začínáme!

12:30 – Jan Klapsia - profesionální kouč a mentor

13:00 - UNOB – Univerzita obrany v Brně

14:00 – UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

14:45 – VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta technologie ochrany prostředí

15:00 – Václav Strnadel – trenér soft-skills ve společnosti Azteka

15:30 – UK – Univerzita Komenského v Bratislavě

16:15 – UK - Karlova univerzita – Lékařská fakulta v Hradci Králové

16:30 – Václav Strnadel - trenér soft-skills ve společnosti Azteka

17:00 – UJEP – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta

17:45 – TUL – Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta

18:00 – HR manažerka – Martina Janíková

18:30 – SCIO – Národní srovnávací zkoušky

19:15 – Rozloučení

Výroční výstava Asociace českých kameramanů

KDY: Do konce listopadu

KDE: Před kostelem sv. Václava, Štefánikova, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



V létě uplynulo přesně sto let od momentu, kdy vznikla Asociace českých kameramanů. Při této příležitosti vznikl nápad uspořádat jubilejní výstavu.

Premiéru si venkovní odbyla v červenci na Náměstí Míru. Od té doby procestovala několik míst po Čechách bytostně spjatých s domácí kinematografií. Od 2. do 30. listopadu bude k vidění na prostranství před smíchovským kostelem sv. Václava. V rámci expozice na velkoplošných panelech se návštěvníci výstavy budou moci seznámit s tím, co vlastně obnáší být filmovým kameramanem. K vidění budou různé styly a techniky snímání, zajímavé okamžiky z natáčení některých slavných filmů. Chybět nebude ani část věnovaná historiia současnosti filmařského prostředí.





Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Drtivá většina míst, kam je možné vyrazit za kulturou či jinou zábavou, vyvěsila cedule s nápisem „Zavřeno“. Pokud ale máte rádi třeba Národní muzeum, nezoufejte, můžete ho navštívit i online. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Vše najdete na webu www.nm.cz. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítača notebook. Co vás čeká? V nabídce na přiloženém odkazu je k dispozici patnáct výstav – Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu a Import/Export/Rock´n roll.